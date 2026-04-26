Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Zastavením pražského orloje a 130 údery jeho smrtky na gong si Česko během Národního dne bez spěchu připomenulo počet loňských obětí silničních nehod. Sté narozeniny oslavil Hurvínek. Česká armáda představila prototypy připravovaných nových stejnokrojů, které by měly od sebe nadobro rozlišit podobu českých a ruských rozlišovacích znaků pro jednotlivé typy vojsk. Útok Ruska na jednu nebo více zemí východního křídla Severoatlantické aliance může přijít už do několika měsíců, nikoli let, a pokud ruským agresivním krokům chceme zabránit, musíme my sami Spojeným státům i Rusku dokázat, že Evropa, Polsko a východní křídlo jsou skutečně připraveny se v této konkrétní oblasti bránit, citoval tuzemský tisk slova polského premiéra Donalda Tuska, který v rozhovoru pro Financial Times ventiloval svou obavu, zda je dnes Severoatlantická aliance schopná dostát závazku pomoci napadeným členům, anebo zda Evropané tváří v tvář rozvratu a spojeneckému váhání trumpistické Ameriky nemají urychleně hledat ještě jiné formy kolektivní obrany. Vrátila se mrazivá rána. Babišova vláda oznámila, že nedá souhlas, aby předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil absolvoval svoji plánovanou – a v komunistické Číně nelibost budící – cestu na Tchaj-wan ve vládním speciálu, a šéfovi Senátu vzkázala, ať i se svou početnou delegací podnikatelů a vědců letí do Tchaj-peje běžnou komerční linkou. Nebudeme dělat stejnou politiku jako Vystrčil, která zničila byznys našich firem v Číně, budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku, a ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy, vysvětlil rozhodnutí svého kabinetu Babiš, aby později vyšlo najevo, že jedna z firem jeho miliardového podnikatelského impéria Agrofert začala nedávno v Česku prodávat čínská auta. Národní muzeum otevřelo výstavu Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba. Týmy zvířecích záchranářů, profesionálních hasičů a energetiků se spojily k záchraně sýkory modřinky, která se zamotala do vlasce visícího přes dráty dálkové linky vysokého napětí u rybníka v Mokrouších a bojovala o život. Po odvolání maďarské a slovenské blokace schválila Evropská unie společnou půjčku 90 miliard eur na fungování bránící se Ukrajiny. Možná jen nazývá věci pravými jmény, odpověděl šéf vládní strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka na dotaz médií, co říká na výroky čestného prezidenta Motoristů, vládního zmocněnce pro životní prostředí a známého vášnivého sběratele nacistických militarií Filipa Turka, který na nedávné partajní oslavě nazval státní zaměstnance z ministerstev držených jeho stranou – životního prostředí, zahraničních věcí, kultury a sportu – „parazity, které je třeba deratizovat“. Pod transparenty „Ruce pryč od médií“ a „Kulturu vzhůru“ demonstrovali proti návrhu zákona zestátňujícího rozhlas a televizi studenti ve městech po celém Česku. Všichni jsme byli mladí, já si to pamatuju velmi dobře, takže jsem rád, že jde energie do ulic, komentoval studentský protest autor zákona a motoristický ministr kultury Oto Klempíř, který v mládí nějakou dobu sloužil jako donašeč tajné komunistické policie StB. V Zooparku v obci Zájezd u Kladna se z deseti vajec chameleona bradavičnatého zatím vylíhlo sedm mláďat a další tři ještě mohou následovat.
