Berou Češi málo?
Spíše ano. Pomoci mohou rady nobelisty
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Průměrná mzda v Česku v první polovině letošního roku vzrostla na 52 tisíc, ale téměř dvě třetiny Čechů na ni nedosáhnou. Je to sice banální sdělení, přesto je potřeba ho opakovat, protože statistiky referující o našich životech jsou z řady důvodů uváděné nejčastěji právě v průměrných hodnotách, jsou zásadní pro naše úvahy. Často se mluví o tom, že životní úroveň je v Česku poměrně vysoká – zejména ve srovnání s ostatními zeměmi. Ale můžeme to opravdu při pohledu na statistiku odsouhlasit?
Jak ukazují čísla České statistického úřadu, v současné době jsme téměř na úrovni 60 procent průměru EU, v roce 2008 to bylo 42 procent. To na první pohled nezní špatně, znamená to, že se situace zlepšuje – dokud se nepodíváme na stejnou statistiku pro ostatní země východní Evropy.
„Od roku 2008, kdy Česko dosahovalo úrovně jen 42 procent evropského mzdového průměru, jsme se mu přiblížili o 15 procentních bodů. Ještě rychleji se mu však přibližují některé kdysi chudší státy východní Evropy, které tak české mzdy předhánějí. Jde zejména o Litvu, kde se mzdová úroveň dostala z 26 procent na 65 procent průměru EU, nebo Estonsko a Polsko, které se vyhouply na 60 procent,“ uvádí ČSÚ.
Ostatní země, které byly před dvaceti lety mnohem chudší než Česko, zkrátka využily okno příležitosti v letech 2008–2020, tedy období nízkých úrokových sazeb a ochoty původních unijních zemí napumpovat miliardy eur do nově příchozích států. Česko si nevede vyloženě špatně, ale nelze se zbavit pocitu, že na tom země mohla být lépe. Zároveň v posledních letech média opět referují, že tuzemská ekonomika roste. Co je tedy špatně?
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