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28. 7. 20262 minuty

Ondřej Kundra: Pro co přesně si Okamura do Číny jel?

Protože Peking nic zadarmo nedává

Ondřej Kundra

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z Číny, přičemž návštěvu prezentoval jako svůj diplomatický úspěch s tím, že jednal o zrušení víz pro české občany, zlepšení příležitostí pro české podnikatele, otevření přímé letecké linky Šanghaj – Praha a možnosti výstavy terakotové armády v Národním muzeu v Praze. Nic z toho Čína nedá zadarmo.

Například u terakotové armády, jež by mohla být nepochybně lákadlem pro Pražany a turisty, by cena mohla být podle expertů na politiku Číny vysoká. Národní muzeum má uzavřenou dohodu o kulturní spolupráci s Tchaj-wanem, jenž Čína považuje za svoji vzbouřeneckou provincii: stále více se přitom mluví o tom, že by ho mohla vojensky napadnout, má ale vůči němu k dispozici i měkčí zbraně.

Peking by po muzeu nebo ministerstvu kultury mohl mimo jiné chtít, aby součástí smlouvy o zapůjčení terakotové armády bylo prohlášení, že Česko neuznává nezávislost Tchaj-wanu. A zároveň, že muzeum v logice věci přerušuje jakoukoliv další kulturní spolupráci s ním. Cílem Číny je dostat Tchaj-wan po celém světě do mezinárodní izolace, aby – kdyby byl skutečně napaden –, mu nepřišel nikdo na pomoc, protože k němu nebude mít žádné vazby. Na terakotové armádě může Peking jednoduše testovat, jak daleko je momentálně ochotné Česko zajít.

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Vzhledem k tomu, že vláda Andreje Babiše přestala pomáhat Ruskem napadené Ukrajině a distancuje se od hodnotové politiky podpory lidských práv, je pro Čínu vhodná doba pokusit se zvýšit zrovna teď i svou sféru vlivu. Zvlášť když vidí, že Rusko je na tomhle poli v tuzemsku úspěšné.

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