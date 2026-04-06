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9. 6. 202617 minut

Šťastně se v Česku cítí jen polovina dětí, ukázal výzkum UNICEF. Vliv má online svět i škola

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Markétou Plíhalovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Duševní zdraví dětí v Česku se zhoršuje. Šťastně se cítí pouze polovina z nich. Vyplývá to z výzkumu Mladé hlasy, který letos poosmé realizoval UNICEF, a to ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Ukázalo se také, že šedesát procent dětí zažívá stres kvůli školním povinnostem nebo že více než šedesát procent tráví online více času, než by chtěly. K čemu získaná data slouží? Jak stát získává data o duševní pohodě dětí a mladistvých? Mají se na koho obrátit, pokud potřebují pomoc? Nejen o tom mluví v úterní epizodě Markéta Plíhalová. Čtěte také: Když se stydím, zeptám se chatbota

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