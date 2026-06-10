0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čekání, jestli je to ebola
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor10. 6. 20269 minut

Být lesba v armádě bylo jako spáchat zločin

Martine Roy vyhodili z kanadské armády kvůli sexuální orientaci. Později vymohla nejen pro sebe omluvu a milionové odškodné

Silvie Lauder

Desítky let měli gayové a lesby zakázáno pracovat v kanadské armádě, u policie a ve státních úřadech. „Pořádek“ hlídal zvláštní tým vyšetřovatelů, a když se na někoho s jinou orientací přišlo, byl bez velkých ceremonií vyhozen. Týkalo se to tisíců lidí, kteří o svých, často děsivých, zkušenostech léta mlčeli. Situaci změnila až hromadná žaloba, která jim v roce 2017 vymohla oficiální omluvu od kanadské vlády a o rok později stamilionové odškodné. Klíčovou postavou této akce byla Martine Roy (62), bývalá vojačka, kterou potkal stejný osud. 

V osmnácti letech jste podle svých slov byla „trochu punkerka s ježatým účesem“ a přidala se k armádě. Jak se někdo takový ocitne právě u vojska?

V té době jsem nevěděla, čím chci být, ale věděla jsem, že chci pomáhat lidem a měnit svět k lepšímu. Jak přesně, to jsem neměla tušení. Na radu svého otce jsem se tehdy hlásila ke Královské kanadské jízdní policii nebo do programu Katimavik, což je kanadský projekt pro mládež, v rámci něhož lze například pracovat jako dobrovolník. V Katimaviku mě poslali společně s dvanácti dalšími teenagery do nějakého šíleného zapadákova, kde se mi moc nelíbilo. Takže jsem nakonec zvolila třetí místo, které mi otec doporučoval, a to armádu. 

↓ INZERCE

Pořád moc nerozumím tomu, proč právě armáda. Pomáhat lidem se dá přece i jinými způsoby.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články