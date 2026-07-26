Kultura26. 7. 20263 minuty
Výstava týdne: Křehký mír z polystyrenu – sochařka Josefína Jonášová bojuje v Litoměřicích s tvrdostí světa
Před čtrnácti lety dostala na AVU za svou diplomku cenu od tehdejšího rektora Jiřího T. Kotalíka. Jmenovala se Antikoncept a Josefína Jonášová končící v sochařském ateliéru Jaroslava Róny ji věnovala své zkušenosti s posttraumatickým stavem po vyléčení z trombózy způsobené užíváním hormonální antikoncepce. Monumentální laminátová socha má podobu modré sedící dívky s protáhlýma pětimetrovýma nohama, jejichž chodidly proplouvají ryby. Autorka tím odkazovala k faktu, že estrogen z antikoncepce vyplavený do řek dokáže dokonce rybám změnit pohlaví.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Nekrolog4 minuty
Za Pavlem Jungwirthem
Marek Švehla, Martin Uhlíř26. 7. 2026
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty
Pět světových zpráv
Zen žen
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej26. 7. 2026
Agenda3 minuty
Pět českých zpráv
Literatura3 minuty
Mamuti, nebo semínka
Boris Hokr26. 7. 2026
Literatura3 minuty