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Kultura26. 7. 20263 minuty

Výstava týdne: Křehký mír z polystyrenu – sochařka Josefína Jonášová bojuje v Litoměřicích s tvrdostí světa

Jan H. Vitvar

Před čtrnácti lety dostala na AVU za svou diplomku cenu od tehdejšího rektora Jiřího T. Kotalíka. Jmenovala se Antikoncept a Josefína Jonášová končící v sochařském ateliéru Jaroslava Róny ji věnovala své zkušenosti s posttraumatickým stavem po vyléčení z trombózy způsobené užíváním hormonální antikoncepce. Monumentální laminátová socha má podobu modré sedící dívky s protáhlýma pětimetrovýma nohama, jejichž chodidly proplouvají ryby. Autorka tím odkazovala k faktu, že estrogen z antikoncepce vyplavený do řek dokáže dokonce rybám změnit pohlaví.

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