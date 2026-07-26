Anketa26. 7. 2026
Ministerstvo financí vyčíslilo náklady na cenové stropy pro pohonné hmoty na 3,7 miliardy korun. Stálo to za to?
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