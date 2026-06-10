Babiš vrací drogovou politiku do Husákova socialismu
Šéf ANO bojuje proti pořádkům, které jeho strana vloni pomáhala zavést
Od vlády, která si se zvláštním gustem říká „konzervativní“ a „vlastenecká“, asi málokdo čeká moderní drogovou politiku založenou na rozumně regulovaném prodeji, jak to známe u alkoholu a cigaret. Rovněž se nečekalo, že v současné době, kdy mají vlády starostí víc než dost, se kabinet Andreje Babiše začne upínat zrovna na téma, které minulá vláda těsně před svým odchodem celkem solidně vypořádala. Jenže přesně to se stalo.
Babiš má v posledních týdnech při každé příležitosti potřebu sdělit, že „končí doba liberální drogové politiky“ (ta mimochodem v Česku nikdy ani nezačala), jako by zrovna na tom teď nejvíc záleželo. Po posledním zasedání vlády několikrát vyzval občany, aby mu věřili, že se tématu drog „skutečně věnuje“. Trochu to však zkomplikoval svým pověstným talentem něco srozumitelně vysvětlit: jako důkaz svého úsilí prohlásil, že „bude mít kulatý stůl na sociální sítě a děti“ a že se půjde podívat, „jak teda přednášejí tu prevenci těm dětem v těch školách“.
Bylo by ale chybou spoléhat na to, že jsou to jen řeči na odvedení pozornosti od objektivně větších problémů. Vláda už pracuje na zpřísnění norem týkajících se prodeje psychoaktivních látek v čele s kratomem, stimulační látkou získávanou z listí tropického stromu, která může při předávkování uživatele i zabít.
Policie doporučuje
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu