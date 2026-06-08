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Čekání, jestli je to ebola
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Obálka vydání 24/2026
24/2026 • 8.–14. 6. 2026

Čekání, jestli je to ebola

Patrick Larochelle žije v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici a sleduje, jestli u něj nepropukne smrtelný virus. Tohle je jeho příběh

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Obálka vydání 23/2026
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
1.–7. 6. 2026
Milan Jaroš Autor: Milan Jaroš
Čekání, jestli je to ebola
Čekání, jestli je to ebola
Reportáž: Stín brexitu dál visí nad Británií
Reportáž: Stín brexitu dál visí nad Británií
Deepfakes jsou stále dokonalejší. A jdou si i pro váš bankovní účet
Deepfakes jsou stále dokonalejší. A jdou si i pro váš bankovní účet

Editorial

Ostudná chvíle českého parlamentarismu

Erik Tabery

Protesty proti Sudetoněmeckému sněmu byly v jednom cenné: zase se jednou jasně ukázalo, kdo je kdo

Anketa

Některé evropské vlády z důvodu omezení závislosti na amerických technologických firmách a větší kontroly nad informacemi omezují mezi státními úředníky používání aplikací, jako je WhatsApp či Signal. Používáte je vy a co si o tom myslíte?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Pavel Matocha odchází. Jeho manuál pro ovládnutí ČT zůstává

František Trojan

Proč se vládní koalice zbavila muže pro špinavou práci

Ján Markoš: Robert Fico na nás zkouší triky staré tisíce let

Ján Markoš, Denník N

Vaším skutečným protivníkem často není ten, kdo stojí na druhé straně barikády, ale ten, kdo způsobil, že vůbec nějaká barikáda vznikla. A že na ní oba stojíte.

Zapomeňme na to, že sport je sport a politika je politika

Marek Švehla

Z fandění „sborné komandě“ se snadno stane fandění raketám na ukrajinská města

Ukrajina by se pro Trumpa mohla stát velkým úspěchem

Fareed Zakaria

Vývoj války nahrává tomu, aby změnil taktiku

Téma

Čekání, jestli je to ebola

Ondřej Kundra

Patrick LaRochelle žije v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici a sleduje, jestli u něj nepropukne smrtelný virus. Tohle je jeho příběh

Vakcína pro Ugandu a Kongo? Možná, ale ne hned

Martin Uhlíř

Jaké preparáty vyvíjejí vědci proti současnému kmeni eboly a kdy budou k dispozici

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Jak nové hnutí Martina Kuby láká nespokojené členy ODS

Kristýna Jelínková

Martin Kupka vysvětluje, jak tomu chce zabránit, a jeho protivník říká, co ještě chystá

Nejhůř na Mostecku už bylo, kraj po těžbě hledá lék na rostoucí nezaměstnanost

Filip Zelenka

Předvolební Česko, 2. díl: Od uhlí přes montovny až k dodavatelským firmám pro polovodičového giganta

Digitální rozvod s Amerikou. Kdy budeme mít „český WhatsApp“?

Magdaléna Fajtová

Evropské instituce a unijní vlády začínají bojovat se závislostí na oblíbené aplikaci – mimo jiné pokusem o vývoj vlastních nástrojů

Být v zamčené hospodě plné hajlujících neonacistů byl strašidelný zážitek

Petr Horký

Radek Wollmann vzpomíná na boje s ultrapravicovými skiny, infiltrační výpravy i démony, které v člověku probouzí násilí

Zahraničí

Reportáž: Stín brexitu dál visí nad Británií

Dominika Perlínová

Fronty na letištích, horší ekonomika i možný rozpad království. Ani po deseti letech se Britové z odchodu z EU nevzpamatovali

Deepfakes jsou stále dokonalejší. A jdou si i pro váš bankovní účet

Lila Shroff, The Atlantic

Firma OpenAI vyrobila dokonalý nástroj pro podvodníky

Rozhovor

Nebát se inovací a starat se o lidi jako Dánové, radí nobelista Evropě

Štěpán Sedláček, Filip Zelenka

S ekonomem Philippem Aghionem o tom, jak si udržet dlouhodobý růst a přitom se vyvarovat pasti populismu

Kultura

Jsem falešný bumerang

Kateřina Čopjaková

Spisovatelka Dora Kaprálová získala Cenu Evropské unie a hledá inspiraci v textech předků

Album týdne: Hudba znehybněného těla – Václav Havelka na sólovém debutu objevuje minimalismus a spiritualitu

Pavel Turek

Výstava týdne: Poklady z bunkru – liberecké Lázně představují výběr z pozůstalosti Věry Novákové a Pavla Brázdy

Jan H. Vitvar

Dokument týdne: Vždycky se vrátil silnější než předtím. Minisérie Rafa se ohlíží za fenomenálním tenistou Nadalem

Barbora Koutná

Výtvarné umění

Namalovat sen, aby přestal strašit

Jan H. Vitvar

Když se v Chebu díváte na plátna Veroniky Holcové, máte možnost spatřit svůj vlastní příběh

Literatura

Literatura ostříhaná na dva milimetry

Jan Němec

Radikální autorka pokračuje v rozcházení se se společností

Bolest i touha

Pavel Turek

Jeden den v životě

Máj, knih čas

Jana Majerová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper