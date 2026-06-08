Čekání, jestli je to ebola
Patrick Larochelle žije v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici a sleduje, jestli u něj nepropukne smrtelný virus. Tohle je jeho příběh
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Téma
Čekání, jestli je to ebola
Ondřej Kundra
Patrick LaRochelle žije v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici a sleduje, jestli u něj nepropukne smrtelný virus. Tohle je jeho příběh
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