Pět světových zpráv
Začínají přístupová jednání mezi Ukrajinou a EU
Členské státy Evropské unie se jednomyslně dohodly na zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o jejich přistoupení k Unii. Přístupová jednání dosud blokovalo Maďarsko, které od svých námitek upustilo poté, co jeho proruský premiér Viktor Orbán v dubnu prohrál volby. Nový maďarský premiér Péter Magyar však odmítá jakékoli urychlené členství a počítá s tím, že se jednání potáhnou 10–15 let. Až se je podaří uzavřít, tak – jak řekl – v Maďarsku proběhne referendum, ve kterém o souhlasu či nesouhlasu s ukrajinským členstvím v Unii rozhodnou voliči.
Alternativa pro Německo míří do Ruska
Poslanec Alternativy pro Německo a stranický lídr v jarních zemských volbách v Bádensku-Württembersku Markus Frohnmaier navštívil ekonomické fórum v ruském Petrohradu. Sešel se tam mimo jiné se šéfem ruského státního energetického koncernu Gazprom Alexejem Millerem. AfD, která by nyní soudě dle průzkumů vyhrála volby, chce obnovit nákup ruského plynu a provoz plynovodu Nord Stream. Frohnmaier, který je zahraničněpolitickým mluvčím strany, má taktéž dobré vztahy přes Atlantik. Na konci roku 2025 vystoupil jako hlavní host na výroční galavečeři klubu New York Young Republican Club v USA, který je klíčovým shromážděním hnutí MAGA. Byl tam oceněn a vyzval k vytvoření aliance mezi americkými a německými nacionalistickými a pravicovými stranami.
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