Jihočeský boj o moc: Kuba versus obrozená ODS pod vedením bývalého manažera Madety
Předvolební Česko - 8. díl: Po odchodu Martina Kuby chytá strana s novým vedením v Českých Budějovicích druhý dech
Bude to první testování volebního terénu po změně hlavních aktérů hry – ODS a Naše Česko někdejšího prvního místopředsedy ODS Martina Kuby se proti sobě ještě nikdy nepostavily, až nyní se utkají v komunálních volbách. Jak vedle sebe mohou tato dvě uskupení fungovat, naznačí výsledek v Českých Budějovicích.
Ukáže, zda je jihočeský hejtman skutečně neotřesitelným hegemonem tamní politiky, nebo zda řady jeho kritiků a odpůrců v důsledku jeho vlastního rozpínání narostly natolik, že to může ohrozit jeho schopnost udržet si moc. Lídr občanských demokratů v největším jihočeském městě Jan Teplý se totiž proti Kubovi tvrdě vymezuje a hlasitě říká, že jeho cílem je právě ukončit vládu Kubových lidí, a tím zastavit úpadek největšího jihočeského města.
Je to velká změna, Martin Kuba a jeho spolupracovníci si v posledních letech vybudovali na jihu Čech silnou pozici, což se projevilo v krajských volbách ziskem 47 procent hlasů, a tím pádem i možností téměř neomezené vlády v kraji. Málokdo z politických, občanských nebo byznysových kruhů byl ochoten vystoupit proti Kubovi s veřejnou kritikou.
Jihočeský hejtman si tak opuštěním občanských demokratů rozvázal ruce pro celostátní expanzi, zároveň to pro něj ale znamená méně přátelské prostředí v domácím regionu – u moci v jihočeské ODS ho totiž vystřídali jeho dosud mlčící kritikové, a Kubův odchod od občanských demokratů navíc pobídl některé místní osobnosti nespokojené s hejtmanem, aby do strany naopak vstoupily.
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