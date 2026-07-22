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Česko22. 7. 20267 minut

Vstupujeme do zákopové války? Prezident poprvé vetoval klíčovou novelu Babišova kabinetu

Petr Pavel má výhrady i k dalším vládním předlohám a záměrům – a začíná o tom mluvit

Kristýna Jelínková

Ani po červnovém summitu Severoatlantické aliance se napjaté vztahy mezi vládou a prezidentem nezlepšily, spíše naopak. Andrej Babiš Pavlovu účast zpětně označil za „ostudu“, odmítl Pavlův návrh na obnovení koordinačních schůzek a označil jej za „zmanipulovanou loutku“ ovládanou poradci, které jde o vlastní znovuzvolení.

Pavel a jeho okolí dlouhodobě označovali současnou komunikaci premiéra Babiše za bezprecedentní a nešťastnou. Nejnovější kroky hlavy státu však naznačují, ze prezident „výzvu přijal“ a začíná hlasitěji kritizovat, co se mu na politice vlády nelíbí.

O víkendu vzkázal, že sice nechce vést žabomyší války, nicméně dodal, že i hlava státu má nástroje, které „mohou vládě velmi znepříjemnit život“. V debatě Českého rozhlasu na festivalu Colours of Ostrava jako příklad uvedl schvalování zákonů. „Pokud některý zákon bude opravdu špatný nebo směřující spíše ke zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mně asi nezbyde než třeba takový zákon vetovat,“ dodal Petr Pavel.

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Jen pár dní po jeho slovech – ve středu odpoledne – Kancelář prezidenta republiky oznámila, že prezident vetoval osmnáctou vládní novelu, která by umožnila rozvolnění rozpočtových pravidel. V praxi má úprava mimo jiné umožnit vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o deset procent v případě zhoršení bezpečnostní situace.

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