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22. 7. 20264 minuty

Krize bydlení se rozšířila mimo Prahu – odstěhovat se pryč není řešení

O růstu cen bytů a domů mimo hlavní město

Filip Zelenka

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Když se mluví o krizi bydlení, často se debata omezuje na velká města, zejména Prahu a Brno. Důvodů pro růst cen nemovitostí je tu řada: atraktivita měst, pomalá výstavba, stěhování lidí z regionů i ze zahraničí za prací. Hlavní město i jihomoravská metropole zkrátka doplácejí na kombinaci vlastního úspěchu a strnulosti. Za dobu svobodného Česka se z nich i v evropském srovnání staly jedny z nejlepších míst pro život, zároveň se až nyní daří proměňovat kdysi průmyslové brownfieldy v širších centrech na rezidenční čtvrti. 

Při debatách o cenách bydlení tak často přijde na řadu argument: Ne každý může žít v Praze/Brně, pokud si to nemůžete dovolit, odstěhujte se do odlehlejších regionů. Tato rada samozřejmě naráží na problém, že pro velkou část lidí je mimo největší města složité najít si práci. A čím dál častěji se ukazuje, že ceny bydlení rostou rychlým tempem i v takových městech, jako je Most nebo Karviná. 

Když se podíváme třeba na statistiky zpracované Českou národní bankou, vidíme, že ceny bydlení mimo Prahu opravdu do roku 2020 rostly výrazně pomaleji – a možnost zkusit hledat štěstí v levnějších regionech by tak teoreticky dávala smysl. Po covidové pandemii se však tempo zrychlilo. 

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Výsledkem je, že oproti roku 2010 vzrostly nabídkové ceny bydlení v Praze i mimo ni téměř stejným tempem. Další srovnání nabízí server Sreality.cz: od roku 2015 zaznamenala z krajských měst největší růst nabídkových cen bydlení Ostrava, a to o 379 procent. Ve městech jako Most a Karviná rostou ceny bydlení meziročně až o 30 procent. 

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