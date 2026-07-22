Krize bydlení se rozšířila mimo Prahu – odstěhovat se pryč není řešení
O růstu cen bytů a domů mimo hlavní město
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Když se mluví o krizi bydlení, často se debata omezuje na velká města, zejména Prahu a Brno. Důvodů pro růst cen nemovitostí je tu řada: atraktivita měst, pomalá výstavba, stěhování lidí z regionů i ze zahraničí za prací. Hlavní město i jihomoravská metropole zkrátka doplácejí na kombinaci vlastního úspěchu a strnulosti. Za dobu svobodného Česka se z nich i v evropském srovnání staly jedny z nejlepších míst pro život, zároveň se až nyní daří proměňovat kdysi průmyslové brownfieldy v širších centrech na rezidenční čtvrti.
Při debatách o cenách bydlení tak často přijde na řadu argument: Ne každý může žít v Praze/Brně, pokud si to nemůžete dovolit, odstěhujte se do odlehlejších regionů. Tato rada samozřejmě naráží na problém, že pro velkou část lidí je mimo největší města složité najít si práci. A čím dál častěji se ukazuje, že ceny bydlení rostou rychlým tempem i v takových městech, jako je Most nebo Karviná.
Když se podíváme třeba na statistiky zpracované Českou národní bankou, vidíme, že ceny bydlení mimo Prahu opravdu do roku 2020 rostly výrazně pomaleji – a možnost zkusit hledat štěstí v levnějších regionech by tak teoreticky dávala smysl. Po covidové pandemii se však tempo zrychlilo.
Výsledkem je, že oproti roku 2010 vzrostly nabídkové ceny bydlení v Praze i mimo ni téměř stejným tempem. Další srovnání nabízí server Sreality.cz: od roku 2015 zaznamenala z krajských měst největší růst nabídkových cen bydlení Ostrava, a to o 379 procent. Ve městech jako Most a Karviná rostou ceny bydlení meziročně až o 30 procent.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu