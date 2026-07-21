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Zahraničí21. 7. 20268 minut

Německá auta? Dražší, ale ne lepší

Koncern Volkswagen drasticky zpřísňuje úsporná opatření, ale s krizí se potýkají i BMW a Mercedes – novým měřítkem se totiž stala Čína

Max Hägler, Zacharias Zacharakis
,
Die Zeit

Teď to postihlo už i Bayerische Motoren Werke! Taková je reakce německých manažerů v automobilovém průmyslu, když se jich zeptáte na situaci v oboru. V jejich hlasech není slyšet žádná škodolibost, ani když jde o konkurenty, ale spíše zděšení.

Pokud se krizi nedokáže vyhnout ani premiant automobilového průmyslu, co se vlastně ještě dá dělat správně? BMW skutečně v těchto dnech oznámilo, že pokud se trhy budou i nadále vyvíjet tak špatně jako dosud a geopolitická situace a poměry ve světě zůstanou i nadále nepříznivé, mohla by zisková marže v tomto roce v nejhorším případě klesnout až na jedno procento.

Koncern byl po léta zvyklý spíše na deset procent, mimo jiné proto, že většinou dělal vše o něco rychleji a lépe než konkurenti na domácím trhu: byl první v elektromobilitě, nejméně namočený v dieselové aféře a nejúspěšnější v Číně.

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Nyní se však společnost blíží do pásma ztrát. A nový generální ředitel Milan Nedeljković bude možná brzy muset svádět boj o přežití, jaký by mohl čekat i všechny ostatní německé výrobce. Protože jejich vozy už nejsou vždycky úplně nejlepší, nebo jsou přinejmenším mnohem dražší než vozy konkurence. A protože Čína převzala od Němců titul hlavní automobilové velmoci.

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