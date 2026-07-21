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21. 7. 20263 minuty

Ve stínu diagnózy: Psychické onemocnění rodičů ohrožuje vývoj dětí

Často jsou přitom přehlížené. Proškolení odborníci jim mohou pomoct chorobu v rodině pochopit

Markéta Plíhalová

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Téměř čtvrtina dětí a dospívajících po celém světě má alespoň jednoho rodiče s duševním onemocněním. To s sebou nese rizika pro jejich vlastní psychický vývoj. Potvrzuje to i nová studie odborníků z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice publikovaná v odborném časopise BMC Psychiatry.

Výzkumníci se zaměřili na 65 rodin, v nichž měl alespoň jeden rodič psychiatrickou diagnózu. A zjistili, že z celkového počtu 100 dětí jich nyní už 31 trpí nějakým duševním onemocněním, nejčastěji úzkostnými a stresovými poruchami nebo ADHD. (Podle mezinárodních dat se vlastní duševní onemocnění během života objeví u více než poloviny dětí, jejichž rodiče mají psychiatrickou diagnózu.)

„Ve většině rodin se diagnózy rodičů a dětí neshodovaly. Potvrzuje se tak, že se u dětí nemusí rozvinout totožné onemocnění jako u rodičů, ale mohou být ohroženy širším spektrem duševních obtíží,“ popisuje hlavní autorka studie a psycholožka Adéla Farářová.

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Děti zařazené do výzkumu hodnotily kvalitu svého života výrazně hůře než běžná populace odpovídajícího věku. Farářová upozorňuje, že faktorem v tomto ohledu není pouze onemocnění rodiče. „Významnou roli hraje také ekonomická situace rodiny, dostupnost podpůrné sítě a další faktory související s fungováním rodiny. Čím většímu počtu rizikových faktorů rodina čelila, tím hůře děti vnímaly kvalitu svého života,“ dodává psycholožka.

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