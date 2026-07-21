Babišova kampaň proti prezidentovi se začíná řídit heslem Kdo není s námi, je proti nám
Co ukázal vládní postoj ke kompetenční žalobě
Pokud se útoky Andreje Babiše na prezidenta staly prakticky každodenní součástí jeho vládnutí, je třeba počítat s tím, že heslo „kdo není s námi, je proti nám“ se postupně stane klíčovým motorem jeho politiky. A vzhledem k tomu, že Ústavní soud není z definice s žádnou z politických stran (je s občany), musela se logicky stát terčem Babišovy rozběhnuté kampaně i tahle instituce. To se potvrdilo v pondělí, kdy vláda schválila oficiální vyjádření k měsíc staré kompetenční žalobě prezidenta.
Nejde přitom o žádnou formalitu. Ministerstvo spravedlnosti dalo dohromady osmdesátistránkový materiál, kde vláda kromě oponentních argumentů vůči žalobě hlavy státu vyčítá ústavním soudcům, že při vydání předběžného opatření týkajícího se zastupování Česka na summitu NATO v turecké Ankaře překročili své pravomoci. Kabinet navíc obviňuje soudce zpravodaje Pavla Šámala z podjatosti a požaduje jeho vyloučení z dalšího projednávání případu.
Soudcova podjatost se podle vlády projevila tím, že Šámal neposlal znění předběžného opatření (nařizujícího Babišovi přibrat do delegace pro Ankaru i prezidenta republiky) kabinetu tak, aby se k němu mohl ještě před zveřejněním vyjádřit. Na tom, zda šlo o pochybení, ale nepanuje mezi ústavními právníky shoda, navíc je to právě Ústavní soud, kdo vykládá pravidla. Opoziční strany proto mluví o skandálním nátlaku na klíčového hlídače spravedlivých pravidel, z jehož sestavy by vláda chtěla vyřazovat ty hlasy, jejichž verdikt o pravidlech se jí nelíbí.
Hlavně neprohrávat
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu