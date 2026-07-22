Tomáš Brolík: Průběžná zpráva z pátrání po tom, proč KRNAP vede pan Moravec
Zatím se MŽP jen vymlouvá
Zajímalo nás, proč dopadl konkurz na ředitele Krkonošského národního parku tak, jak dopadl. Respektive proč vyhrál Petr Moravec, k němuž má valná část starostů horských a podhorských obcí výhrady, a to ne takové, že by to s ochranou cenné přírody myslel moc vážně, a obce by omezoval. Myslí si, že na funkci odborně ani lidsky nemá. To zasluhuje pozornost.
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme požádali o všechny relevantní dokumenty k výběrovému řízení. Co finalisté předložili za dokumenty - samozřejmě nás nezajímaly kopie občanských průkazů, nýbrž jejich koncepce či protokoly komise z pohovorů. Všechno, co by ukázalo, kudy si mysli těch, kdo Petra Moravce vybrali, ubíraly. Nic nelegitimního. Kdo se uchází o místo ředitele KRNAPu, neříká úředníkům, jak to jde v jeho manželství a z čeho má největší existenciální strach. Jde jen o to, co má s parkem v plánu.
Ministerstvo životního prostředí, ne úplně překvapivě, žádost zamítlo. Prý příliš porušuje zásady ochrany osobních údajů. To je samozřejmě nesmysl. Existují žádosti podle zákona, kde začerněné dokumenty nemají žádný informační užitek. Tohle nebyl ten případ. O finalistech bylo možné začernit všechny osobní údaje, jsou nepodstatné. Zajímavé je naopak to ostatní. Je to výmluva úřadu Igora Červeného.
Hledáme tedy jiné způsoby, jak zjistit, proč se šéfem parku stal Petr Moravec, o kterém starosta Vrchlabí Jan Sobotka říká, že byl vybraný předem, a celé to bylo “trapné divadlo”.
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