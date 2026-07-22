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Česko22. 7. 202613 minut

Zuřivý reportér, za kterého myslel Stalin

Pražský novinář Egon Erwin Kisch, jehož ve své době znal celý svět, ožívá v podmanivé biografii

Erik Tabery

Vyskočil ze zaoceánské lodi, aby se dostal na australskou pevninu, znal dokonale pražské podsvětí, povídal si s Charliem Chaplinem, dostal se ze spárů gestapa a reportoval ze španělské války. Česká žurnalistika nemá příliš mnoho světových osobností. Může za to do značné míry jazyk, který naráží na hranice země. Nejznámějším tuzemským novinářem tak bezesporu zůstává Egon Erwin Kisch (1885–1948), pražský židovský rodák, jenž psal německy. A tím pádem měly jeho články větší dosah.

Novinář, jemuž se přezdívalo „zuřivý reportér“, žil život jako podle filmového scénáře. Ostatně jeho kamarád, pozdější legendární hollywoodský režisér Billy Wilder u něj hledal inspiraci. Kisch někdy své příběhy přibarvoval, ale ve své podstatě to nebylo třeba. Bohužel svůj největší dar záhy podřídil ideologii. Výborná biografie Egon Erwin Kisch: Světové dějiny zuřivého reportéra od německého novináře Christiana Buckarda nyní vyšla česky.

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Cigareta v koutku úst a nekonečné vyprávění historek. Tak by zřejmě vypadal rychlý popis Kische, kdyby ho měli vystihnout kamarádi. Další charakteristiky by se přidávaly podle toho, v jaké době ho poznali. A především, jaké politické názory zastávali. K tomu se ale dostaneme později.

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