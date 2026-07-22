Tajná operace Izraele: Jak chtěl Mosad naverbovat bývalého íránského prezidenta Ahmadínežáda
Léta trvající snaha vychovat si z něj agenta vyvrcholila pokusem dostat ho do bezpečného bytu v Teheránu. Plán se však rozpadl
Na počátku roku 2024 přistála rektorovi jedné z budapešťských univerzit na stole překvapivá žádost. Vysoký úředník maďarské vlády sdělil profesoru Gergelymu Delimu, že Národní univerzita veřejné služby by měla uspořádat konferenci o klimatických změnách a pozvat na ni poměrně nečekaného hosta: Mahmúda Ahmadínežáda.
Další šok následoval poté, co se rektor dověděl důvod, proč by měl zvát právě všeobecně nenáviděného bývalého prezidenta Íránu. Konference je zástěrkou pro tajná jednání, jež má Ahmadínežád v Budapešti vést s agenty izraelských tajných služeb – tedy představiteli státu, který otevřeně vyhlašuje za svého nepřítele.
Deli věděl, že pozvání by mohlo poškodit pověst univerzity i jeho vlastní reputaci. Jak ale později uvedl v rozhovoru s deníkem The New York Times, věřil tomu, že by tím mohl přispět k záchraně lidských životů. „Existují dva nepřátelé – a pokud spolu tito nepřátelé chtějí mluvit, je na místě udělat maximum pro to, abyste jim to umožnili,“ řekl.
Návštěva Mahmúda Ahmadínežáda na univerzitě v roce 2024 i jeho druhá cesta o rok později byly součástí dlouholeté snahy Izraele vytvořit si z něj svého agenta. Ten měl být ve vhodnou chvíli dosazen do čela Íránu jako jeho nový lídr. Pod podmínkou anonymity, díky níž mohli popsat citlivé zpravodajské informace, to uvedli američtí i íránští představitelé obeznámení s touto operací.
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