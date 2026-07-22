Ani Instagram, ani TikTok? Máme zbortit opěrný bod života našich dětí?
Zákaz sociálních sítí pro mládež stojí i v Česku před vážnou politickou diskusí
Během letošního léta zřejmě nedá ve Francii hodně mladých lidí mobil z ruky. S jednatřicátým srpnem totiž končí pro lidi do patnácti let možnost založit si profil na sociálních sítích. Ale i když to do té doby stihnou, je to vlastně jedno – stejně pak o něj během čtyř měsíců přijdou.
Francie je totiž první evropským státem, který si troufl udělat to, co už dříve podnikla Austrálie a o čem se mezi experty široce diskutuje. Pro užívání Instagramu, TikToku, Facebooku a dalších sítí bude nutné prokázat věk minimálně patnácti let, jinak se k nim uživatel nedostane.
Přitom nikomu z těch, kdo alespoň trochu řešil přístup na sociální sítě u svých vlastních dětí, zřejmě není třeba vysvětlovat, o jak velký zásah do fungování společnosti se jedná. Zbývá si počkat, zda u něj převáží pozitiva, nebo naopak negativa.
Česko je přitom v téhle diskusi pozadu, teprve řeší zákaz mobilů ve školách, to ale nutně neznamená, že bychom kvůli prodlevě museli zpytovat svědomí. Celý spor má totiž dobré argumenty jak na straně „pro“, tak „proti“.
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