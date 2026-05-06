Reportáž: Stín brexitu dál visí nad Británií
Fronty na letištích, horší ekonomika i možný rozpad království. Ani po deseti letech se Britové z odchodu z EU nevzpamatovali
Městečko Worthing na jihu Anglie vypadá idylicky. Na promenádě podél pobřeží se procházejí maminky s kočárky i starší lidé s pejsky a náhodné konverzace občas přeruší křik racků. Právě tady má svůj malý obchod s ručně vyráběnými šperky, hračkami nebo obrazy Gemma. Usměvavá majitelka krámku ve městě žije ráda, všichni jsou tu přátelští, ale o politice se raději se sousedy nebaví. „Vesměs všichni tu volili brexit a teď pořád podporují Nigela Farage a toho já prostě nesnáším!“ říká. Ona sama stojí na úplně opačném břehu: odchod Velké Británie z Evropské unie dopadl i na její podnikání – nemůže své výrobky prodávat v Evropě. Mnohem víc jí však vadí, co brexit znamenal na symbolické rovině. „Dřív jsme byli součástí celku, zatímco teď jsme sami a nikdo nás nemá rád, protože jsme se chovali jako sebestřední hlupáci.“ V roce 2016, kdy si 51,89 procenta Britů v referendu vybralo odchod z Evropské unie, pracovala jako šéfka prodeje v obchodě s nábytkem vyváženým z velké části do dalších zemí EU. Pak však musela společnost začít propouštět, mimo jiné i proto, že do Unie přestala exportovat. Gemma odešla z Kentu a v klidném Worthingu si pro obživu otevřela svůj obchůdek.
Podvedli nás
Worthing podle analýzy ekonomického think tanku Centre for Cities z doby, kdy se podmínky brexitu vyjednávaly, patřil k místům, která britský odchod z Unie zasáhl vůbec nejhůře. Důvodem je vysoký objem vývozu na jedno pracovní místo, což dělá místní podniky citlivé na obchodní třenice. Ve stotisícovém přímořském městě patří mezi klíčová odvětví farmaceutický průmysl a pohostinství. Předpověď se plně potvrdila. „Vzhledem k tomu, že město je značně závislé na exportně orientovaném zpracovatelském průmyslu a službách, vedl konec jednotného trhu EU a zavedení necelních překážek k několika konkrétním lokálním problémům,“ říká Andy Willems, ředitel odboru pro prostorové plánování a ekonomiku městské rady. Společnosti vyvážející léky musely přijmout nová opatření, aby splňovaly přísné evropské standardy, a část raději přesunula kus výroby do pevninské Evropy. Konec volného cestování vedl k menšímu počtu turistů a místní hotely, kavárny, restaurace a další podniky musely začít propouštět. Zahraničních investic po brexitu ubylo a výlohy řady obchodů malebného městského centra dodnes zejí prázdnotou, zdobí je jen velké cedule s nabídkou pronájmu či prodeje celé nemovitosti.
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