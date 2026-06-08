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Proč se Češi přestávají rozvádět
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Obálka vydání 25/2026
25/2026 • 15.–21. 6. 2026

Proč se Češi přestávají rozvádět

Rozvodů je nejméně za pěťadvacet let. Manželství má nová pravidla hry

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Obálka vydání 24/2026
Čekání, jestli je to ebola
8.–14. 6. 2026
Autor: Matěj Stránský
Proč se Češi přestávají rozvádět
Proč se Češi přestávají rozvádět
Je to absurdní, říká Babiš o svém střetu zájmů. Jak se v něm vyznat
Je to absurdní, říká Babiš o svém střetu zájmů. Jak se v něm vyznat
Nejvyšší státní zástupce mi řekl, že Blažek se na mě zlobí. Místo aby ho odkázal do patřičných mezí
Nejvyšší státní zástupce mi řekl, že Blažek se na mě zlobí. Místo aby ho odkázal do patřičných mezí

Editorial

Pravda a láska vítězí – verze Ing. Babiš

Erik Tabery

Premiér se může se zaklínat, jak všechno dělá pro lidi a myslí na společnost, ale realita nakonec ukáže, že na prvním místě je osobní zájem

Anketa

Který fotbalový tým se na právě probíhajícím mistrovství světa vyplatí sledovat a proč?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Fotbal je tu pro všechny. Pokud máte našetřeno a nejste ze Somálska

František Trojan

Nejsledovanější akce na Zemi začíná. Vytváří iluzi světa, jaký už neexistuje

Co je dobré pro předsedu…

Marek Švehla

Příznivci vstřícnosti k uprchlíkům prohráli

Tomáš Lindner

Evropa bude vůči žadatelům o azyl tvrdší, ale v trumpovskou pevnost se nemění

Kalifornie se stala příkladem selhání státní správy

Fareed Zakaria

Stát, kde demokraté neměli dlouho konkurenci, se začíná politicky měnit

Ranní postřeh

Petros Michopulos: Kdo dokáže porazit Andreje Babiše?

Petros Michopulos

Může to být kdokoli - a rozhodnou o tom senátní a prezidentské volby

Téma

Proč se Češi přestávají rozvádět

Clara Zanga

Rozvodů je nejméně za pětadvacet let. Manželství má nová pravidla hry

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Babiš se rozhodl, že porazí drogy, a české ulice se začínají bát

Tomáš Brolík

Rozbití tuzemské protidrogové politiky se zdá být neodvratné. Proč se do toho dvojice premiér–Bartha pustila?

„Dávám tomu pár let, pak to zavřu.“ Obecní hospoda, kdysi srdce každé vesnice, dnes bojuje o přežití

Petr Horký

Výprava do míst, kde se česká klasika drží už jen silou vůle

Manažeři ze skupiny českého miliardáře poslali hnutí Martina Kuby štědrou finanční podporu

Filip Zelenka

Nová politická síla postupně nabírá známé tváře a peníze na rozjezd

Je to absurdní, říká Babiš o svém střetu zájmů. Jak se v něm vyznat

Eva Soukeníková

Už skoro deset let se snažíme přijít na to, jestli je funkce premiéra slučitelná s miliardovým byznysem

„Kdo na základce neuměl fotbal, ten to měl blbý.“

Silvie Lauder

Jak Češi sdílejí jednu ze svých univerzálních zkušeností: hodinu tělocviku

Zahraničí

Belfast: Násilné útoky na migranty mohou znovu vyvolat temnou minulost

Dominika Perlínová

Kvůli nepokojům zavírají obchody, školy fungují v omezeném provozu a večer nejezdí hromadná doprava

Fotbaloví trenéři jsou hrdinové jako my

Henning Sußebach, Die Zeit

Při mistrovství světa ve fotbale se naše fascinace upírá k trenérům. Proč vlastně? Přinášíme portrét jedinečné profese

Trumpův zeť zažehl plameňákovou revoluci. Albánci protestují proti výprodeji země a ničení přírody

Magdaléna Fajtová

Turistické projekty Jareda Kushnera mohou ohrozit nejzranitelnější část Evropy. Co všechno dělá premiér Rama pro přijetí do EU

Technologie

Algoritmy stínů – Zůstane právo nástrojem rozumu?

Peter Štrpka

Umělá inteligence nemění jen to, jak pracujeme. Mění samotné prostředí, v němž vzniká lidský úsudek – a s ním i právo

Newsletter

Když se stydím, zeptám se chatbota. Jak děti využívají umělou inteligenci

Markéta Plíhalová

Třetí část rozsáhlého šetření mezi školáky ukázala, že s AI rozebírají nejintimnější témata

Rozhovor

Nejvyšší státní zástupce mi řekl, že Blažek se na mě zlobí. Místo aby ho odkázal do patřičných mezí

Ondřej Kundra

Se státní zástupkyní Petrou Lastoveckou o tom, proč je podle ní veřejná žaloba ve špatném stavu, odhalování korupce a o tom, o čem nemůže mluvit

Film

Když se E.T. nedovolá domů

Jindřiška Bláhová

Ve Dni odhalení Spielberg uvažuje, jak se lidstvo zachová, když se setká s tím, co ho přesahuje

Společnost

Didier Eribon: Naše společnost přistupuje k péči o staré lidi skandálně a musíme to změnit

Pavel Turek

S francouzským filozofem o politickém rozměru stáří, o mnoha vrstvách studu, jichž se nejde zbavit, a o tom, proč někdejší podporovatelé levice dnes volí fašisty

Literatura

Beneš v hlavní a jediné roli

Jakub Rákosník

Jak bude fungovat pokus o léčbu kolektivní neurózy

Kultura

Album týdne: Vzpoura proti normám a dvojímu metru – Katarzia na novém albu odmítá roli poslušné ženy

Pavel Turek

Výstava týdne: Těžké fresky malované s lehkostí – Dominik Běhal si v Bold Gallery říká o nějakou realizaci v architektuře

Jan H. Vitvar

Seriál týdne: Vtipné ženy jsou Stále v kurzu – seriál o smíření generací je skvělá komedie i protilék na rozdělenou společnost

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Slavíme narozeniny českého geocachingu

Slávek Hoblík

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper