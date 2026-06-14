Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Odstřelem montážního jeřábu pokračovala v bývalém Lomu Československé armády na Mostecku likvidace obřího korečkového rypadla RK 5000. Začala sezona nočních svítících oblak. Z nemocnice Bulovka byl propuštěn americký lékař Patrick LaRochelle, který na zdravotnické misi v Kongu přišel do kontaktu s člověkem nakaženým smrtonosnou ebolou, ale během třítýdenní inkubační doby v plexisklovém stanu na Bulovce vyšlo najevo, že nemoci unikl a je zdráv. Zemřela Zdena Mašínová. Zdálo se, že jejich život skončil fiaskem, ale není tomu tak, byli vyzkoušeni jako zlato v ohni a dnes jsou nám příkladem toho, že život se naplní, když se z celého srdce daruje, nikoli když se žije za každou cenu, řekl v Brně kardinál Michael Czerny během blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli během komunistického rudého teroru počátkem padesátých let minulého století odsouzeni ve vykonstruovaném procesu k smrti a papež Lev XIV. je teď blahoslavením ocenil jako mučedníky, kteří neselhali ani při krutých výsleších a když šli na popravu. Česko zažilo první letošní tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, pak přišla studená fronta. Třicáté narozeniny oslavil Seznam.cz. Administrativa Donalda Trumpa oznámila, že Spojené státy zásadně a „velmi brzy“ sníží počty svých letadel a lodí vyčleněných pro operace Severoatlantické aliance k obraně Evropy. Z operačního hlediska bych řekl, že Ukrajina nad Ruskem vyhrává, protože ničí nepřátelské operační cíle, vytváří podmínky pro další operace a zachovává si volnost akce, citovala média vyjádření, kterým bývalý šéf americké vojenské rozvědky generálporučík Robert Ashley komentoval prohlášení náčelníka ukrajinského generálního štábu Oleksandra Syrského, podle nějž Ukrajina za poslední týden osvobodila 600 čtverečních kilometrů svého území. Poslanci vládní koalice předložili sněmovně návrh novely zákona o střetu zájmů, podle kterého by Andrej Babiš mohl i ve funkci premiéra pobírat pro své firmy dotace z veřejné kasy bez omezení a na rozdíl od současné platné legislativy by se už nikdy nemohl ocitnout ve střetu zájmů. Opoziční politici označili návrh za skandální ohýbání práva ve prospěch jednoho oligarchy a Piráti oznámili, že se kvůli navržené změně obrátí v Bruselu na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha. Zaměstnanci ČT ohlásili na konec června výstražnou stávku na protest proti nepřestávajícím snahám Babišovy vlády připravit zdejší veřejnoprávní masmédia o nezávislost a změnou financování je podřídit politické moci. Trošku mě k tomu donutilo to, co se děje okolo nás. Není to tak daleko, protože je Ukrajina, pak jenom Slováci a my, a já jsem hledala pocit, že bych byla schopná zachránit svoji rodinu, vysvětlila pražská úřednice Daniela Polesová médiím, proč se účastnila právě skončeného vojenského kurzu pro členy aktivních záloh ve Vyškově. Prohlídkou sovětského bunkru v Mladoticích začal 7. ročník Archeologického léta – akce určené milovníkům historie, archeologie a poznávání míst, kudy kráčely dějiny. Český armádní pilot Aleš Svoboda dokončil základní výcvik pro misi na Mezinárodní vesmírné stanici a jeho odlet do kosmu byl stanoven na druhou polovinu roku 2027. Meteorologové předpověděli, že příští týden chladné počasí ustoupí, začne se postupně oteplovat a ubývat srážek.
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