Je hradní veto potvrzením začátku prezidentské kampaně?
O smíření vlády a hlavy státu nemůže být řeč
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Spor mezi vládou a prezidentem trvá v podstatě od prvních povolebních týdnů. Začalo to tlakem hlavy státu na budoucího premiéra Babiše, aby veřejně popsal, jak vyřeší svůj střet zájmů, pokračovalo přes odmítnutí jmenování Filipa Turka do ministerské pozice a spor o summit NATO – a nyní vše vrcholí prezidentským vetem novely, skrze kterou vládní poslanci rozvolnili pravidla rozpočtové odpovědnosti. A právě poslední jmenovaná událost ukazuje, že ani jedna ze stran nehodlá hledat cestu alespoň k náznakům smíření.
Prezident Pavel přitom na začátku července na debatě na slovenském festivalu Pohoda prohlásil, že se snad situace mezi ním vládou během letních měsíců zmírní. „Dokážu si představit, že po období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní,“ řekl Pavel v debatě. „Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ doplnil.
Současně se slovy o smířlivosti a nadhledu je ale patrné, že Pavel už po přetlačované s vládou nehodlá ustupovat. Následně totiž přišlo prezidentské veto zákona, který de facto rozkládá pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Prezident tak učinil se slovy, že „dlouhodobá udržitelnost veřejných financí a jejich transparentnost jsou zásadní hodnoty, které by měla respektovat jakákoli vládní garnitura“. S tím nelze než souhlasit, ale s ohledem na slova o možném uklidnění situace to působí rozporuplně.
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