Kaczyńského strana Právo a spravedlnost se rozštěpila. Co to znamená?
Šance populistické pravice na vládu jsou teď menší. Mírně. Naopak Tusk se přiblížil pokračování vlády. Také mírně
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Ve veřejné debatě se mluví dokonce o tom, že „končí éra Jarosława Kazcyńského“. Je potřeba říct, že jeho éru už za posledních pětadvacet let, co Kaczyński (brzy osmdesátník) spoluutváří Polsko a jeho politiku, odpískal leckdo a mnohokrát. Situace je vážná – jeho osm let vládní, dnes opoziční partaj Právo a spravedlnost (PiS) se rozpadá a odcházejí z ní důležité postavy a známá jména. Mnohem lepší výhled do budoucna, přesněji řečeno na volby, které se budou konat na podzim příštího roku, má současný premiér Donald Tusk.
Od PiS odchází jeden senátor, tři europoslanci, ale hlavně čtyřicet poslanců Sejmu v čele s bývalým dlouholetým premiérem Mateuszem Morawieckým. Je to výsledek několikaměsíčních vnitrostranických hádek o směřování strany. Skupině kolem Morawieckého se nelíbil ostrý zvrat směrem k ještě národovečtější a populističtější pravici, který Kaczyński v posledních dvou letech provedl. Morawieckému také jistě vadilo, že kandidátem na premiéra není on, ale Przemyław Czarnek, krajně populistická tvář PiS.
Umírnění politici kolem Morawieckého, kterým se přezdívá Skauti, kvůli tomu, že je mezi nimi celá řada skautů (respektive harcerů, což je specifická polská podoba skautství), nejprve zkusili založit vnitrostranickou skupinu Rozvoj plus. Dostali od Kaczyńského ultimátum – buď svůj spolek rozpustíte, nebo půjdete pryč. Vybrali si to druhé.
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