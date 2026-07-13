Petros Michopulos: Babiš v Ankaře prohrál 6:0, a proto musel spustit prezidentskou kampaň
A ta bude tak ošklivá, jak jsme to v Česku ještě v neviděli
Máme týden po summitu NATO a konflikt mezi Andrejem Babišem, jeho vládou a prezidentem se místo uklidnění začíná stupňovat. Po sázce vlády na to, že dokáže převálcovat prezidenta a uklidit ho někam do Lán, se taktickým manévrem Hradu s ústavní žalobou dostala vláda do těžko řešitelné situace která vyústila v dvojkolejné zastoupení České republiky v Ankaře.
Schopnosti Petra Pavla a jeho týmu zajistit pro sebe výrazně zajímavější program setkání, než dokázal Petr Macinka zajistit Andreji Babišovi, a překvapivý tah s pozváním od tureckého prezidenta na neformální večeři způsobil, že všechny plány premiéra shořely jako pouťový krepový papír už v okamžiku, kdy dosedl na letišti.
Zbývající dva dny, kdy se ministr zahraničí skrýval a Andrej Babiš kličkoval před českými novináři, se proměnil ve válku fotografií a videí, kterou Babiš prohrál tenisovým kanárem 6:0. Ránou z milosti byly fotografie letmého podání ruky s odvrácenou hlavou od Donalda Trumpa. Potupa nemohla být strašlivější. Petr Macinka i Andrej Babiš byli zjevně po návratu v tak hlubokém šoku, že několik dní nebyli vůbec schopni bojovat o interpretaci výsledků summitu a premiér se vzmohl na první ofenzivní kroky až koncem týdne.
Série jeho výstupů s fotografiemi a několik vyjádření v médiích se ukázaly jako dost málo. Mezitím Hrad vydával různá smířlivá vyjádření a prezident evidentně chtěl nabídnout Babišovi nějakou cestu ven z celé krize a umožnit mu zachovat si alespoň trochu tvář. Asi podcenil, jak hluboce ponížen a uražen se Babiš cítí. To ještě posílilo pravděpodobně i to, že o víkendu už měl k dispozici první data o tom, jak celou situaci vnímají jeho voliči. Data pro něj evidentně nebyla moc veselá.
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