Fareed Zakaria: Američanům se bude po NATO brzy stýskat
Trump chce po Evropanech samostatnost. Bohužel pro Spojené státy se mu to splní
I lidé, kteří Donalda Trumpa rádi nemají, mu většinou přiznávají zásluhu na jedné věci: donutil ostatní členy NATO platit spravedlivý podíl. Američtí prezidenti si na to, kolik za společnou obranu musí platit, stěžují už dlouho. Trump se choval jako hrubián, dělal scény a handloval, ale s tím, co říkal, široká veřejnost souhlasila. Evropané to pochopili. Neamerické členské státy NATO v roce 2014 vynaložily na obranu v průměru 1,4 procenta svého souhrnného hrubého domácího produktu, v roce 2025 to bylo téměř 2,3 procenta.
Ale pozor: to, co si přejete, se vám může taky splnit.
Obvyklý předpoklad zní, že pokud Evropa utratí víc, Spojené státy budou utrácet míň. To je prokazatelná nepravda. Evropské výdaje na obranu jsou na nejvyšší úrovni za několik posledních desetiletí, a přesto Trump pro příští fiskální rok navrhl ohromující obranný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů.
Americké obranné výdaje nebyly nikdy odvislé výhradně od potřeb NATO. Odrážejí fakt, že Amerika je globální supervelmoc, udržuje základny a vojenskou flotilu po celém světě. Washington chce odrazovat Rusko od dalších útoků, chce čelit Číně, prosazovat svou moc na Blízkém východě, chránit globální námořní trasy, bránit vlast, udržovat svou převahu v jaderných zbraních, dominovat ve vesmíru, být lídrem v oblasti dronů a umělé inteligence a dokázat bojovat kdekoli na světě. Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS) v roce 2018 vypočítal, že výdaje v Evropě tvořily ve skutečnosti jen pět procent celkových amerických obranných výdajů.
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