ALBUM TÝDNE: Gaanz – kapela členů Berlin Manson a Dukly – má na osamělé srdce jediný recept: kafe a cigára
Nečekali, že to půjde tak snadno. Sešli se s úmyslem složit a nahrát jednu písničku, místo ní ale vznikly vmžiku hned tři, a nakonec z toho bylo během několika květnových večerů celé album. Spontánně a organicky tak vznikl nový projekt Lukáše Vydry z Dukly a Patrika Nagyho z Berlin Manson nazvaný Gaanz, který nyní debutuje stejnojmennou deskou.
Gaanz nepředstavují stylový odklon od svých domácích kapel. Naopak do jednoho – překvapivě – funkčního tvaru spojují to, co je typické pro Berlin Manson i pro Duklu. Na jedné straně to je nervní a chladný post-punk, což je sound, který je pro Nagyho coby producenta charakteristický. Na straně druhé do hry vstupuje Vydrova písničkářská melancholie plná drobných každodenních pozorování, v nichž popisuje stav, kdy už člověk plně poznává své problémy, ale ještě vůbec neví, co si s nimi počít.
Úvodní Kafe a cigára mrazí a tepou s podobnou intenzitou jako tvorba původně běloruských Molchat Doma. Následující Závod míru je zase reflexí vztahu, z nějž vyprchala láska a místo klidu se dostavil stres a konflikty. „Mám rád, když ráno dlouho spíš, chtěl bych to tak nechat. Aspoň se nemusíme bavit, stejně není o čem,“ zpívá s ostentativním despektem v hlase Vydra, což je jedna z emocí, kterou mu Dukla dosud neumožňovala ventilovat, ale na Gaanz se skvěle vyjímá, aby se pak s Nagyem v refrénu vystřídali: „By ma zajímalo, kto skor vycúva, ty alebo já, ty alebo já.“
Osamělé srdce, zjizvené partnerské vztahy, neschopnost je pořádně začít i ukončit, jsou leitmotivy většiny písní Gaanz. Stíny minulých lásek často kontaminují současné. Zbytkové city dusí ty, které by chtěly vzplát. „Jakej to má všechno smysl? Jakej to má význam? Včera jsme se milovali. Dnes tě sotva, sotva poznám,“ zpívá Vydra ve skladbě Smútok storočia z pozice člověka, kterému zátěž minulosti znemožňuje tvořit budoucnost.
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