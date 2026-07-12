Anketa12. 7. 2026
Uplynul rok od největšího domácího výpadku elektřiny. Máte vy osobně pro další takový případ připravený krizový balíček?
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