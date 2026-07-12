Pět světových zpráv
Írán truchlí
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února izraelsko-americkými údery na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu. Ani závěrečného aktu šestidenních masových smutečních obřadů se neúčastnil syn a nástupce zesnulého vůdce Modžtaba Chameneí. Konec smutečních oslav navíc provázely další americké útoky na Írán v různých částech země, včetně provincie Búšehr, kde se nachází jediná fungující civilní jaderná elektrárna. Americký prezident Donald Trump řekl, že jde o odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Obě země se navzájem obviňují z porušování mírových dohod.
Apple má smůlu
Tribunál Soudního dvora Evropské unie zamítl několik žalob společnosti Apple. Americká firma se ohrazovala proti pravidlům fungování velkých technologických společností na unijním trhu. Applu se nelíbilo, že jeho obchod s aplikacemi a operační systém iOS mají podléhat přísnějším povinnostem jen proto, že Brusel firmu považuje za takzvaného gatekeepera, tedy strážce přístupu. Takové platformy musejí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Rozhodnutí soudu posílí pozici antimonopolních orgánů EU v jejich snaze vytvořit prostor pro konkurenci a zajistit Evropanům širší výběr. Apple se proti rozsudku ještě může odvolat.
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