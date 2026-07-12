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Agenda12. 7. 20264 minuty

Pět světových zpráv

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Írán truchlí

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února izraelsko-americkými údery na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu. Ani závěrečného aktu šestidenních masových smutečních obřadů se neúčastnil syn a nástupce zesnulého vůdce Modžtaba Chameneí. Konec smutečních oslav navíc provázely další americké útoky na Írán v různých částech země, včetně provincie Búšehr, kde se nachází jediná fungující civilní jaderná elektrárna. Americký prezident Donald Trump řekl, že jde o odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Obě země se navzájem obviňují z porušování mírových dohod.

Apple má smůlu

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Tribunál Soudního dvora Evropské unie zamítl několik žalob společnosti Apple. Americká firma se ohrazovala proti pravidlům fungování velkých technologických společností na unijním trhu. Applu se nelíbilo, že jeho obchod s aplikacemi a operační systém iOS mají podléhat přísnějším povinnostem jen proto, že Brusel firmu považuje za takzvaného gatekeepera, tedy strážce přístupu. Takové platformy musejí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Rozhodnutí soudu posílí pozici antimonopolních orgánů EU v jejich snaze vytvořit prostor pro konkurenci a zajistit Evropanům širší výběr. Apple se proti rozsudku ještě může odvolat.

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