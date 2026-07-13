Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Zdánlivě dokonalé léky proti obezitě proměňují naše těla i svět. Nemusí to nutně být k lepšímu
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Komentář
Ankara se Babišovi hodila do krámu. Potřebuje co nejrychleji zpochybnit Pavla, jinak ho neporazí
Marek Švehla
Konflikt s prezidentem je přiznáním obav z jeho popularity mezi voliči vládní koalice
Erdoğan nepřešel na stranu Ruska. Naopak utužuje vztahy s NATO
Tomáš Lindner
Turecko je bezpečnostně stále významnější, Evropa proto přehlíží i stále větší útlak tamní opozice
Fareed Zakaria: Aby liberalismus porazil socialisty a populisty, musí se radikálně změnit
Fareed Zakaria, The Washington Post
Liberalismus začal jako vzpoura proti zkostnatělé moci. Přežije pouze tehdy, stane-li se jí znovu
Ranní postřeh
Téma
Česko
Ve školství by společnost takovou likvidaci netolerovala. Jak Motoristé vládnou životnímu prostředí
Filip Zelenka, Eva Soukeníková
Zpráva o prvním půl roku vlády nejmenší vládní strany na zeleném rezortu
Mají v obecních bytech bydlet bohatí lidé?
Petr Horký
Předvolební Česko, 6. díl: Nejde jen o Tünde Barthu. Kauza s bydlením Babišovy pravé ruky odhaluje problém, který řeší celá Praha
Splnili jsme nejtěžší úkol, jaký nám život mohl připravit – a co dál?
Tomáš Brolík
Na lidi, kteří pečují o své děti s postižením, čeká jedna málo známá past. Jak po těch letech začít znovu
Nalezený zápisník výsadkáře Bartoše z 2. světové války vám nedá vydechnout
Ondřej Kundra
Nový pohled na jednoho z nejúspěšnějších lídrů českého odboje proti nacistické okupaci
Zahraničí
Marine Le Pen si jde pro prezidentské křeslo. S náramkem na noze, nebo bez něj
Magdaléna Fajtová
Krajní pravice by už v dubnu mohla ovládnout druhou největší ekonomiku EU. Příchod „druhé Meloni“ to ale pro blok zřejmě znamenat nebude
Reportáž: Kdo Evropany chrání před zkaženými krevetami
Magdaléna Fajtová
Evropa otevírá nové obchodní cesty a posiluje systém kontroly dovážených potravin. Přímo v Antverpách jsme sledovali, jak se to dělá