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Astrounat Brázda
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Obálka vydání 29/2026
29/2026 • 13.–19. 7. 2026

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?

Zdánlivě dokonalé léky proti obezitě proměňují naše těla i svět. Nemusí to nutně být k lepšímu

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Obálka vydání 27/2026
Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
29. 6. – 5. 7. 2026
Obálka vydání 30/2026
Špatný Oto na špatném místě
20.–26. 7. 2026
Ozempic drugs changed John Ward Autor: The Washington Post via Getty Images
Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
David Brooks: Kdo uspěje v éře umělé inteligence
David Brooks: Kdo uspěje v éře umělé inteligence
Mají v obecních bytech bydlet bohatí lidé?
Mají v obecních bytech bydlet bohatí lidé?

Editorial

Co nabízejí liberálové proti vzteku?

Erik Tabery

Potřebují “méně seminářů a více bojových umění“ - především by ale měli přemýšlet, co veřejnosti nabídnou

Anketa

Uplynul rok od největšího domácího výpadku elektřiny. Máte vy osobně pro další takový případ připravený krizový balíček?

Respekt

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Respekt

Komentář

Ankara se Babišovi hodila do krámu. Potřebuje co nejrychleji zpochybnit Pavla, jinak ho neporazí

Marek Švehla

Konflikt s prezidentem je přiznáním obav z jeho popularity mezi voliči vládní koalice

Erdoğan nepřešel na stranu Ruska. Naopak utužuje vztahy s NATO

Tomáš Lindner

Turecko je bezpečnostně stále významnější, Evropa proto přehlíží i stále větší útlak tamní opozice 

Fareed Zakaria: Aby liberalismus porazil socialisty a populisty, musí se radikálně změnit

Fareed Zakaria, The Washington Post

Liberalismus začal jako vzpoura proti zkostnatělé moci. Přežije pouze tehdy, stane-li se jí znovu

Ranní postřeh

Lukáš Jelínek: Maršál Radecký, historik Denis a my

Lukáš Jelínek

Čí sochu vrátit pod Pražský hrad, a proč?

Téma

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?

Clara Zanga, Petr Horký

Zdánlivě dokonalé léky proti obezitě proměňují naše těla a svět. Nemusí to nutně být k lepšímu

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Ve školství by společnost takovou likvidaci netolerovala. Jak Motoristé vládnou životnímu prostředí

Filip Zelenka, Eva Soukeníková

Zpráva o prvním půl roku vlády nejmenší vládní strany na zeleném rezortu

Mají v obecních bytech bydlet bohatí lidé?

Petr Horký

Předvolební Česko, 6. díl: Nejde jen o Tünde Barthu. Kauza s bydlením Babišovy pravé ruky odhaluje problém, který řeší celá Praha

Splnili jsme nejtěžší úkol, jaký nám život mohl připravit – a co dál?

Tomáš Brolík

Na lidi, kteří pečují o své děti s postižením, čeká jedna málo známá past. Jak po těch letech začít znovu

Nalezený zápisník výsadkáře Bartoše z 2. světové války vám nedá vydechnout

Ondřej Kundra

Nový pohled na jednoho z nejúspěšnějších lídrů českého odboje proti nacistické okupaci

Zahraničí

Marine Le Pen si jde pro prezidentské křeslo. S náramkem na noze, nebo bez něj

Magdaléna Fajtová

Krajní pravice by už v dubnu mohla ovládnout druhou největší ekonomiku EU. Příchod „druhé Meloni“ to ale pro blok zřejmě znamenat nebude

Reportáž: Kdo Evropany chrání před zkaženými krevetami

Magdaléna Fajtová

Evropa otevírá nové obchodní cesty a posiluje systém kontroly dovážených potravin. Přímo v Antverpách jsme sledovali, jak se to dělá

Technologie

David Brooks: Kdo uspěje v éře umělé inteligence

David Brooks, The Atlantic

Lidi nebude odlišovat, jak jsou chytří, ale jejich vztah k duševní námaze

Rozhovor

Už nás nehájí právník, který bere míň, než kolik stojí boty člověka naproti

Marek Švehla

S liberálním primátorem Bratislavy Matúšem Vallem o tom, jak vyhrát třetí volby v řadě, proč si je vybrala nejlepší dopravní inženýrka světa, a slově, které zakázal používat

Výtvarné umění

Na Hradě se sešikovala posmrtná armáda Karla IV.

Jan H. Vitvar

Výstava Fragmenty paměti vysvětluje, proč se katolický český král klaněl pohanské římské šlechtičně

Festival ve Varech 2026

Vary 7: Víc hrdinek, méně Bartošky a Klempířův stín

Jindřiška Bláhová

Filmová přehlídka druhý rok bez dosavadní tváře vsadila na historii a větší prostor pro sponzory

Literatura

Proti nicotě dokonalosti

Kateřina Čopjaková

Pokud se lidé stanou bezchybnými, co je bude odlišovat od strojů?

Stačí dělat, že děláš 

Pavel Turek

Kultura

ALBUM TÝDNE: Gaanz – kapela členů Berlin Manson a Dukly – má na osamělé srdce jediný recept: kafe a cigára

Pavel Turek

Výstava týdne: Posedlost dokonalostí sochařky Pauliny Skavové odlitá do živého skla

Jan H. Vitvar

Film týdne: Opravdu chceme to, po čem jsme vždy toužili? Nenápadná Mistryně má publikum na své straně

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Jak jsem (ne)krvácel pro veřejnoprávní média 

Radek Chalupský

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper