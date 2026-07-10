Vary 7: Víc hrdinek, méně Bartošky a Klempířův stín
Filmová přehlídka druhý rok bez dosavadní tváře vsadila na historii a větší prostor pro sponzory
Šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech, který o víkendu skončil, přinesl výrazně ženskou hlavní soutěž i schovávajícího se ministra kultury Otu Klempíře. Co dalšího letos charakterizovalo akci, již někteří prožijí na party a jiní v kinosálech?
V dialogu
Podobně výrazný film, který by budil nadšení jako loni španělský „technařský“ Sirat, letošní ročník spíš neměl. Pokud ale jeden snímek vyčníval, bylo to meditativní drama Znenadání japonského režiséra Rjúsukeho Hamagučiho. Novinka držitele Oscara za snímek Drive My Car měla premiéru v soutěži Cannes a je apelem na humanismus a empatii coby odpovědi na začarovaný kruh selhávajícího kapitalismu. Pomalu plynoucích 196 minut, kde v dlouhých rozhovorech roste blízkost mezi japonskou režisérkou umírající na rakovinu a ředitelkou pečovatelského domu, se stalo testem pro milovníky filmu.
V hlavní soutěži byly letos silně zastoupeny právě snímky s výraznými hrdinkami: od česko-slovenského Pramene přes kyperské emigrační drama Za zády mi číhá lev po kolumbijský snímek Pět let a čtyři měsíce, v němž matka pátrá po ostatcích syna ztraceného v důsledku letitých ozbrojených konfliktů. Pro některé nastal vrchol festivalu v jeho půli – dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, absolventský snímek z FAMU režisérky Pepy Lubojacki. Pět let natáčela na iPhone své bratrance, a hlavně bratra závislé na alkoholu a žijící na ulici i vlastní snahu ho „zachránit“ a pochopit, proč skončil, jak skončil.
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