Poslanci už zase jednají bez veřejnosti – k radosti Motoristů sobě
Výbory sněmovny se začínají uzavírat. Děje se tak vždy, když se to politikům hodí, přestože to není nutné. Tentokrát se jedná o téma ochrany životního prostředí
„Přiveďte odsouzeného, tedy obviněného,“ říká s úsměvem ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) v místnosti plné lidí, kteří čekají na dva muže: ředitele Správy Krkonošského národního parku Petra Moravce a šéfa České inspekce životního prostředí Pavla Straku.
Je začátek prázdnin a ministr nemluví v jednotném čísle omylem. Na mimořádné jednání výboru pro životní prostředí, kde chtěla opozice oba nové šéfy státních institucí vyzpovídat, dorazil jen první jmenovaný. Šéf inspekce ohlásil, že právě čerpá dovolenou a tím padá šance zjistit, jak přesně hodlá svoji funkci pojmout. Nový ředitel KRNAP sice na dotazy za chvíli odpoví, ale jednání je uzavřeno veřejnosti, a detaily tedy mají šanci zjistit jen přítomní poslanci a poslankyně – a jeden aktivní senátor.
Ministr oba muže jmenoval do funkcí ve čtvrtek 18. června. A ihned to vzbudilo podezření, že do čela KRNAP, tedy instituce, jejímž primárním smyslem je chránit zbytky volné přírody v této zemi, byl v osobě Petra Moravce vybrán někdo, kdo této veřejné misi mírně řečeno „nerozumí“. Pavel Straka - neúspěšný volební kandidát a sponzor Motoristů sobě - byl tehdy veřejnosti zcela neznámý, což do značné míry trvá dodnes.
„Zatímco Petr Moravec byl veřejně představen, o Pavlu Strakovi ani nevíme, jak vypadá,“ shrnul situaci bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík. To tedy platí i nadále, a pokud se nic zásadního nezmění, Strakova podoba zůstane neznámá minimálně do začátku září, kdy se má na výboru hlásit v náhradním termínu.
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