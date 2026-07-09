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Festival ve Varech 20269. 7. 20266 minut

Vary 6: Režiséři nezachytí ženskou zkušenost – a zvlášť věci, za které se stydíme nebo je skrýváme

Herečka Maggie Gyllenhaal se po dvaceti letech vrátila na festival jako režisérka a uvedla tu svůj film Nevěsta!

Jindřiška Bláhová
Karlovy Vary

Letos v Karlových Varech už nebyla jako herečka, ale jako režisérka. Přijela si pro Cenu prezidenta a uvedla projekci svého druhého filmu Nevěsta!, romantického sci-fi hororu převracejícího příběh románu Frankenstein spisovatelky Mary Shelley. Osamělé monstrum a excentrická vědkyně oživí zavražděnou mladou ženu, která odmítá být poddajným stvořením. U kulatého stolu mluvila i o tom, proč se rozhodla vyměnit veleúspěšnou hereckou kariéru za tu režisérskou. „Už mě nebavily ty tanečky kolem,“ prohlásila osmačtyřicetiletá Maggie Gyllenhaal.

Jako herečka prorazila v roce 2002 ve svérázné romanci Sekretářka složitou rolí bývalé pacientky psychiatrické léčebny, která se ráda nechává sexuálně ovládat svým šéfem. Part jí vynesl nominaci na Zlatý glóbus a nějakou dobu byla v Hollywoodu v kurzu víc než její mladší bratr Jake, jenž exceloval rok předtím ve filmu Donnie Darko (kde si zahrála jeho filmovou sestru). V začátcích kariéry přijela s filmem i do Karlových Varů. V roce 2006 si odtud odvezla hereckou cenu za další komplexní roli ve filmu Sherrybaby – tentokrát bývalé narkomanky snažící se navázat vztah se svojí dcerou. Její herecká kariéra v té době nabírala na obrátkách. Jen dva roky jí dělily od batmanovského blockbusteru Temný rytíř a tři od nominace na Oscara za hudební romanci Crazy Heart.

Co bylo hlavní motivací k natočení Nevěsty! v hlavních rolích s Jessie Buckley a Christianem Balem? Co vás k Frankensteinovi nejvíc přitahovalo?

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V hlavě mi běžela jedna fantazie. Když jsem dočetla Frankensteina, přemýšlela jsem nad tím, jestli je něco, co by autorka řekla nebo říct chtěla, kdyby žila v jiné době. Nebo jestli si nemyslela něco, co nemohla vyřknout kvůli společenským normám roku 1818. Co by si asi tak myslela Mary Shelley, kdyby se narodila ve 20. století? Třeba o ženské zkušenosti. To mě zajímalo.

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