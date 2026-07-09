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9. 7. 20266 minut

Nečekaní rivalové, oblíbené místo Petra Nečase, končí telenovela Ankara?

František Trojan
,
Eva Soukeníková
,
Kristýna Jelínková

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Po několikaměsíčním sporu došla telenovela s názvem „Kdo pojede do Ankary“ ke zdárnému konci. Nebo alespoň první série. Summitu NATO se (poté, co Ústavní soud vydal předběžné opatření) účastnil vedle premiéra a ministrů zahraničí a obrany i prezident. Delegace se ale vzájemně vyhýbaly. Petr Pavel a Andrej Babiš se pouze krátce pozdravili při neformální večeři (kam Pavla navzdory vládě pozval turecký prezident). Hlava státu doufala v setkání ještě před zmíněnou večeří. Pavel čekal v lobby a rozhlížel se, Babiš se ale mezitím fotil se svou chotí Monikou v hotelové zahradě. Alespoň jedna válečná sekera byla během čekání na premiérův a prezidentův odjezd zakopaná. Vůbec poprvé se u hotelové recepce setkali a seznámili tiskoví mluvčí obou mužů: Martin Vodička a Daniel Drake. Chvíli debatovali o celé situaci i o tom, jak budou summit komunikovat. Podle informací redakce Hrad nabídl Úřadu vlády, že závěry neformální večeře mohou komentovat prezident s premiérem společně – kabinet toho ale nevyužil. Zatímco prezident popisoval diskusi se svými protějšky jako přínosnou a detailně rozebíral debatu o výdajích na obranu či posilování východního křídla, Andrej Babiš jeho vyjádření shazoval s tím, že se mluvilo především o jídle. Smíření se tak nekonalo a Česko by se mělo postupně připravovat na další řadu tohoto seriálu.

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Libor a Radek Vondráčkovi jsou osvědčený tandem. Na začátku sněmovního období seděli díky abecednímu zasedacímu pořádku vedle sebe a od té chvíle společně pracovali na několika předlohách. Už spolu zvládli rušit dosavadní pojetí státní služby nebo rozjet „zakotvení zemských znaků a vlajek v právním řádu“. Mají ale i další společné ambice a každý tak trochu tu svou. Libor Vondráček tak byl například tento týden rozmrzelý, že paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc (za který je dnes v Česku souzen čínský občan obviněný ze špionáže) stále nebyl odstraněn z českého právního řádu. Přijde mu, že je nejvyšší čas s tímto slibem voličům pohnout.

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Pak je tu zkušenější Vondráček. I přesto, že na podzim o Radku Vondráčkovi jeho kolegové z hnutí ANO mluvili jako o ne úplně „pracovitém poslanci“, ve sněmovně už mu leží sedm novel. Dolní komorou už prošla třeba novela o státních svátcích, změna jednacího řádu, nebo zmíněný návrh zákona o státních zaměstnancích. Na kontě má tak víc předloh než řada jeho kolegů. Těžko říct, jak to zvládá. Sám v kuloárech přiznává, že se mu práce hromadí, a nezpochybňuje, že nestíhá. Přihlásil se totiž i k psaní zákona, který má výrazně ztížit fungování neziskových organizací. Na otázku Respektu, zda došlo k nějakému posunu, Vondráček odpovídá, že zatím ne: „Nestíhám, ale díky za připomenutí!“ A mizí ve sněmovních kuloárech.

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