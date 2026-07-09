Na Hradě se sešikovala posmrtná armáda Karla IV.
Výstava Fragmenty paměti vysvětluje, proč se katolický český král klaněl pohanské římské šlechtičně
Dříve se kvůli nim lidé vraždili. Pro nepočítaně generací představovala možnost spatřit na vlastní oči relikvie připomínající dávné křesťanské mučedníky naprostý vrchol jejich života. Nad ostatky svatých se stovky let vedly teologické spory i války. Ve středověku dokonce vznikl napříč Evropou fenomén, který bychom mohli dnešní optikou nazvat ostatková turistika. S bezkonkurenčním zápalem se jí účastnil také český král Karel IV.
Na Pražském hradě, kde kdysi sídlil, to v těchto dnech v tamní jízdárně připomíná výstava Fragmenty paměti. K vidění je na ní zhruba 150 relikvií uchovávaných v legendárním Svatovítském pokladu. Autor a kurátor výstavy Jiří Fajt je veřejnosti předkládá s provokativní otázkou: co by se stalo s naší přítomností, pokud bychom ztratili svou historickou paměť?
Informační kulomet
Fajt má coby historik umění dar strhujícího vypravěče, jehož výklad připomíná kulomet střílející jednu informaci za druhou. Na aktuální výstavě to předvedl při několika komentovaných prohlídkách a Respekt byl hned na dvou z nich. Ani v jednom případě se přitom Fajt nemusel během svého vyprávění na jednotlivé exponáty dívat. Zná je totiž všechny nazpaměť. Včetně toho nejvzácnějšího, který je v obsáhlém katalogu výstavy popsán jako Zlatý relikviářový kříž Českého království, později zvaný Korunovační.
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