0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Festival ve Varech 20268. 7. 202611 minut

Vary 5: Chci pochopit, proč lékaři dodnes věří, že sterilizace romských žen byla správná věc

Rozhovor s režisérem a producentem Ivanem Ostrochovským, jehož film Pramen soutěží v Karlových Varech

Jindřiška Bláhová
Karlovy Vary

S dokudramatem Světloplachost o ukrajinských dětech, které se schovávají před bombardováním v charkovském metru, vyhrál před třemi lety jihlavský festival. Ceny je Ivan Ostrochovský zvyklý sbírat i jako producent na velkých západních festivalech. Teď by si mohl do sbírky přidat jednu režijní za hraný film z toho karlovarského, kde soutěží jeho snímek Pramen. Pro drama o nucených sterilizacích romských žen v socialistickém Československu zvolil nečekaně lyrický styl, naladěný na pomalu se vyvíjející přátelství hlavních hrdinek – elitní lékařky a romské sanitářky. „Chtěli jsme jednoduše udělat hezký film, aby to těžké téma lidi v kině neodrovnalo,“ říká s tím, že už není třeba „slušným lidem vysvětlovat ve filmu, že komunismus byl prasárna“ – a inspirativnější je se ptát, jak se člověk nechá svést ke kompromisům.

Čím pro vás bylo tohle téma tak důležité, že jste s ním strávil pět let?

Už na škole jsem měl námět o interrupčních komisích za socialismu, protože jedna žena v naší rodině si tím musela projít. Věděl jsem, že se to děje, jak to probíhá. Plánoval jsem o tom točit, ale v roce 2007 měl premiéru výborný rumunský film na stejné téma 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny a další film s tím samým námětem nedával smysl. Hledal jsem jiný úhel, jak to zpracovat, a přišly mi nosné související nucené sterilizace. Nakonec jsme se je rozhodli uchopit přes příběh lékařky. Když jsme se setkávali s lékaři, kteří ty ženy sterilizovali, fascinovalo mě, že jsou s tím vlastně i dnes úplně srovnaní. Že jsou přesvědčení, že dělali správnou věc, nic nezákonného. Dokonce si mysleli, že těm ženám pomáhali a zároveň řešili širší sociální problém. Přestože dnes vládne shoda, že to nebylo správné, oni to mají v hlavě nastavené jinak. Zároveň jsem je nechtěl soudit. Přijde mi, že je dnes módní odsuzovat, co se dělo v minulosti. Spíš se ty lidi snažím pochopit. Co je vedlo k tomu, že si to v hlavě takhle srovnali.

↓ INZERCE

Takže lékaři a sestry byli ochotní se s vámi bavit?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články