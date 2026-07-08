Vary 5: Chci pochopit, proč lékaři dodnes věří, že sterilizace romských žen byla správná věc
Rozhovor s režisérem a producentem Ivanem Ostrochovským, jehož film Pramen soutěží v Karlových Varech
S dokudramatem Světloplachost o ukrajinských dětech, které se schovávají před bombardováním v charkovském metru, vyhrál před třemi lety jihlavský festival. Ceny je Ivan Ostrochovský zvyklý sbírat i jako producent na velkých západních festivalech. Teď by si mohl do sbírky přidat jednu režijní za hraný film z toho karlovarského, kde soutěží jeho snímek Pramen. Pro drama o nucených sterilizacích romských žen v socialistickém Československu zvolil nečekaně lyrický styl, naladěný na pomalu se vyvíjející přátelství hlavních hrdinek – elitní lékařky a romské sanitářky. „Chtěli jsme jednoduše udělat hezký film, aby to těžké téma lidi v kině neodrovnalo,“ říká s tím, že už není třeba „slušným lidem vysvětlovat ve filmu, že komunismus byl prasárna“ – a inspirativnější je se ptát, jak se člověk nechá svést ke kompromisům.
Čím pro vás bylo tohle téma tak důležité, že jste s ním strávil pět let?
Už na škole jsem měl námět o interrupčních komisích za socialismu, protože jedna žena v naší rodině si tím musela projít. Věděl jsem, že se to děje, jak to probíhá. Plánoval jsem o tom točit, ale v roce 2007 měl premiéru výborný rumunský film na stejné téma 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny a další film s tím samým námětem nedával smysl. Hledal jsem jiný úhel, jak to zpracovat, a přišly mi nosné související nucené sterilizace. Nakonec jsme se je rozhodli uchopit přes příběh lékařky. Když jsme se setkávali s lékaři, kteří ty ženy sterilizovali, fascinovalo mě, že jsou s tím vlastně i dnes úplně srovnaní. Že jsou přesvědčení, že dělali správnou věc, nic nezákonného. Dokonce si mysleli, že těm ženám pomáhali a zároveň řešili širší sociální problém. Přestože dnes vládne shoda, že to nebylo správné, oni to mají v hlavě nastavené jinak. Zároveň jsem je nechtěl soudit. Přijde mi, že je dnes módní odsuzovat, co se dělo v minulosti. Spíš se ty lidi snažím pochopit. Co je vedlo k tomu, že si to v hlavě takhle srovnali.
Takže lékaři a sestry byli ochotní se s vámi bavit?
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