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8. 7. 20266 minut

Ján Markoš: Nelze žít v permanentním protivětru

Všichni, kdo mlčí k slovům neonacisty a antisemity Daniela Bombice, jeho útoky na novináře i opoziční politiky a hlavně ženy legalizují

Ján Markoš
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Denník N

Kdo se dnes postaví za Zuzanu Kovačič Hanzelovou, bránící se proti šikaně ze strany Daniela Bombice, postaví se tím zároveň i sám za sebe. Za svou rodinu. A také za celou zemi. Právě v takových momentech se totiž nově kalibruje charakter společnosti a státu.

Připomeňme, že Bombic celé roky novinářku napadal a nechutně pomlouval. Zveřejnil její adresu a telefonní číslo, štval proti ní desetitisíce svých příznivců. Všechny nechutné lži, které o ní navyprávěl, na tomto místě nebudeme opakovat. Vzpomeňme však, že šlo o útoky takové intenzity, až měla Kovačič Hanzelová v určitých obdobích obavy chodit sama po Bratislavě.

„Musela jsem se naučit, že s hrozbami výhrůžek smrtí musím žít každý den, protože bych se jinak zbláznila. Pokud mi někdo bude chtít ublížit, udělá to bez ohledu na to, zda se tím budu zabývat od rána do večera,“ popisuje novinářka svůj současný postoj k oné záplavě nenávisti, která se na ni každodenně valí.

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Krajský soud v Bratislavě rozhodl, že Bombic se nedopustil trestného činu, ale pouze přestupku, za který mu hrozí pokuta řádově v desítkách eur. Rozhodnutí přijal senát ve složení Peter Šamko, Zuzana Molnárová a Anna Přikrylová.

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