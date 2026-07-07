Ve školství by společnost takovou likvidaci netolerovala. Jak Motoristé vládnou životnímu prostředí
Zpráva o prvním půl roku vlády nejmenší vládní strany na zeleném rezortu
V historii moderního Česka se asi ještě nikdy nestalo, aby po volbách dorazili do vedení nějakého ministerstva zástupci strany, která danému úřadu dopředu vyhlásila válku, a dokonce na tom postavila svou předvolební kampaň. Premiéru zažíváme až teď na ministerstvu pro životní prostředí (MŽP). Už před volbami si ho pro případ vítězství pro sebe nárokovala strana Motoristé sobě a její šéf Petr Macinka sliboval, že stane-li se tak, „poteče zelená krev“. Myslel tím radikální rozchod s „fanatickou zelenou ideologií“ a příklon instituce k „rozumu a pragmatismu“. Po nástupu motoristického vedení se tedy vzájemný respekt mezi zaměstnanci a špičkou MŽP nedal příliš čekat.
A napětí ve vzájemném soužití během uplynulých šesti měsíců nepolevilo. Atmosféra naopak poté, co Macinka vyhlásil den nástupu Motoristů sobě na úřad za „konec klimatické krize v Česku“ a čestný prezident strany a vládní zmocněnec pro životní prostředí Filip Turek nazval zaměstnance ministerstva „parazity, které je potřeba deratizovat“, ještě o něco zhoustla. Věci nezlepšuje ani fakt, že odchody kariérních úředníků střídají příchody motoristických kádrů a že kvůli škrtům v některých částech agendy Motoristé způsobují na ministerstvu chaos. Takže co přinesla půlroční vláda nejmenší vládní strany na rezortu životního prostředí?
Celé ministerstvo zatleskalo
Turek urážlivá slova směrem k úředníkům pronesl v uvolněném prostředí na oslavách devátých narozenin internetové televize XTV Luboše Xavera Veselého, ve které vládní zmocněnec pravidelně vystupuje. V prostředí starých známých a spřízněných lidí popustil uzdu své tradičně vyostřené rétorice. Právě to byl pro některé ze zaměstnanců úřadu zlomový okamžik, do té doby se snažili s přítomností Motoristů nějak sžít. Turkova slova v nich ale vyvolala nutnost „něco“ dělat – část z nich říká, že se prostě nemohli smířit s pocitem studu a znechucení nad takovými šéfy, jenž u sebe při čtení Turkových urážek zaznamenali.
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