Politika6. 7. 202612 minut
Václav Marhoul: Lidi přestalo zajímat, o čem je politika, Babiše budou volit, ať udělá cokoli
S režisérem a producentem o současném stavu české politiky i jeho novém filmu, který točil v Americe
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl hostem režisér a producent Václav Marhoul. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:
Finišujete s novým filmem, který děláte s Američany a je kolem toho pořád spousta tajemství. Proč?
Můžu prozradit, že už nefinišuju, film je hotový. Před třemi týdny jsem ho dodělal a odevzdal. Ale opravdu spoustu věcí stále říct nemohu. Lidé se mě často ptají, kdy bude k vidění, a já říkám: „ Absolutně nevím, netuším, není to moje věc…“
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Jak to že není? Premiéra přece byla naplánována na září, ne?
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