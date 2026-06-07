0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Politika6. 7. 202612 minut

Václav Marhoul: Lidi přestalo zajímat, o čem je politika, Babiše budou volit, ať udělá cokoli

S režisérem a producentem o současném stavu české politiky i jeho novém filmu, který točil v Americe

Barbora Kroužková

V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl hostem režisér a producent Václav Marhoul. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:

Finišujete s novým filmem, který děláte s Američany a je kolem toho pořád spousta tajemství. Proč?

Můžu prozradit, že už nefinišuju, film je hotový. Před třemi týdny jsem ho dodělal a odevzdal. Ale opravdu spoustu věcí stále říct nemohu. Lidé se mě často ptají, kdy bude k vidění, a já říkám: „ Absolutně nevím, netuším, není to moje věc…“ 

↓ INZERCE

Jak to že není? Premiéra přece byla naplánována na září, ne?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články