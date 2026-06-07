Timothy Garton Ash

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Evropa má v rukou klíč k bezpečnějšímu světu. Ale je (zatím) moc pohodlná
Zelenskyj a jeho lidé riskují životy na obranu evropských hodnot. Až brutální válka skončí, zaslouží si perspektivu členství v Evropské unii.
Hrdinný vzdor Ukrajinců potřebuje více zbraní, přísnější sankce a Zelenského plán obnovy
O střední Evropě po třiceti letech
Je čas bít na poplach. Sedmdesát let od konce druhé světové války je Evropa, kterou jsme od té doby vybudovali, v obklíčení.
Je třeba, aby k volbám přišli všichni Britové, půjde v nich o mnohem víc než jen Evropský parlament
V zájmu Evropy by britští Evropané měli dostat ještě jednu šanci
Evropská středová pravice musí maďarského autoritářského lídra Orbána zastavit – nebo ho vyobcovat ze stáda
Neházejte všechnu vinu na technokraty. Toto je demokracie proti demokracii.
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