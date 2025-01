Co když Rusko vyhraje?

Ztráta ohromného území, utrpení přinejmenším 3,5 milionu Ukrajinců žijících pod ruskou okupací a všichni mrtví, zmrzačení a traumatizovaní, to by byla obrovská cena. Nebylo by to naprosté vítězství, v jaké Ukrajinci doufali a jaké si zaslouží. Ale pořád by to bylo vítězství. A ruská porážka. Většina Ukrajinců by to tak mohla vidět. V jednom z průzkumů Kyjevského mezinárodního institutu pro sociologii se respondentů ptají, jestli by byli ochotní přijmout ztrátu území výměnou za členství v EU a NATO pro zbytek země. Během posledního půl roku počet těch, kteří by to akceptovali, vyskočil ze 47 na 64 procent.