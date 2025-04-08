Ukaž, na jaké straně jsi
Slovenští pankáči vyměnili kytary za rap a stvořili scénu, která hýbe hudbou i společností
Anketa
Respekt • Despekt
Dopisy
Komentář
Chce ještě Fialova strana vyhrát volby?
Marek Švehla
Způsob, jakým se potýká s bitcoinovým skandálem, tomu nenasvědčuje
Pojďme zpátky do pravěku
Martin Uhlíř
Americký ministr zdravotnictví Kennedy zastavil financování vývoje mRNA vakcín
Je na spadnutí Trumpovo příměří, nebo Putin zkusí další lest?
Ondřej Kundra
Ať tak či onak, domácí úkoly střední Evropy se nemění
Skutečná povaha amerického neklidu
Fareed Zakaria
Svět měníme na základě dílčích, přehnaných nebo lživých informací
Téma
Kontext
Nechcete za pár stovek dolarů spáchat teroristický čin v Evropě? Značka: Spěchá
Ondřej Kundra, Tomáš Brolík
Respekt přináší příběh Kolumbijce odsouzeného za žhářský útok v Praze, který byl součástí mnohem širší a nebezpečnější sítě
Šestnáct kostelů, žádná nemocnice. Reportáž časopisu Die Zeit ze zchudlé Trumpovy bašty, které její prezident škrtá sociální dávky
Xifan Yang
Beattyville je jedno z nejchudších bělošských měst v USA. Většina zdejších obyvatel volila Donalda Trumpa. Obrátí se proti němu ve chvíli, kdy jim chce osekat státní podporu?
Maďarsko a Slovensko jsou daleko. Česko by se za nás postavilo, věří queer lidé
Clara Zanga
Seriál Češi a Češky v nové realitě – 20. díl: Účastníci právě skončeného Prague Pride Festivalu dnes vnímají země Visegrádské čtyřky jako odstrašující příklad přístupu státu k menšinám
Motol půl roku po razii. Jak nový ředitel zachraňuje největší českou nemocnici
Martin Štorkán
Petr Polouček tlačí na stavební firmy, řeší miliardový dluh a testuje propojení s Homolkou
Putin chce mít ruský internet zcela pod kontrolou
Paul Sonne
Stát představil novou aplikaci pro zasílání zpráv, možná chystá blokování WhatsAppu a Telegramu
Kdy je správné zabít dvě stě tisíc lidí
Jiří Sobota
Od jaderných útoků na Hirošimu a Nagasaki uplynulo osmdesát let a atomoví vědci hlásí, že se znovu nebezpečně přibližujeme globální zkáze
Splněno/Nesplněno
Rozhovor
Kultura
Nová Pamela Anderson: Sexsymbol devadesátek zkouší přepsat svůj příběh
Jindřiška Bláhová
Anderson kdysi představovala ideál krásy ženského těla. Teď vyhlásila rebelii proti jeho nerealistickým normám. V záslužném záměru ale něco drhne