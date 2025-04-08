0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 33/2025
33/2025 • 11.–17. 8. 2025

Ukaž, na jaké straně jsi

Slovenští pankáči vyměnili kytary za rap a stvořili scénu, která hýbe hudbou i společností

Koupit předplatné
Obálka vydání 32/2025
Najednou jsem měl chuť do života
4.–10. 8. 2025
VYHRÁVAJÍ CENY A PŘITAHUJÍ DAVY
Ukaž, na jaké straně jsi
Ukaž, na jaké straně jsi
ANO zaujalo mladé, Spolu je téměř bez šance na výhru a SPD se poučila. Tři výzkumníci analyzují pohyby na politické scéně
ANO zaujalo mladé, Spolu je téměř bez šance na výhru a SPD se poučila. Tři výzkumníci analyzují pohyby na politické scéně
Motol půl roku po razii. Jak nový ředitel zachraňuje největší českou nemocnici
Motol půl roku po razii. Jak nový ředitel zachraňuje největší českou nemocnici

Editorial

Dokážou komunisté ukrást Palachův odkaz?

Erik Tabery

Anketa

Blíží se datum otevření obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Jaká podle vás budou?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Dopisy

Dopisy

Respekt

Komentář

Chce ještě Fialova strana vyhrát volby?

Marek Švehla

Způsob, jakým se potýká s bitcoinovým skandálem, tomu nenasvědčuje 

Pojďme zpátky do pravěku

Martin Uhlíř

Americký ministr zdravotnictví Kennedy zastavil financování vývoje mRNA vakcín

Je na spadnutí Trumpovo příměří, nebo Putin zkusí další lest?

Ondřej Kundra

Ať tak či onak, domácí úkoly střední Evropy se nemění

Skutečná povaha amerického neklidu

Fareed Zakaria

Svět měníme na základě dílčích, přehnaných nebo lživých informací

Téma

Ukaž, na jaké straně jsi

Pavel Turek

Slovenští pankáči vyměnili kytary za rap a stvořili scénu, která hýbe hudbou i společností

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Kontext

Nechcete za pár stovek dolarů spáchat teroristický čin v Evropě? Značka: Spěchá

Ondřej Kundra, Tomáš Brolík

Respekt přináší příběh Kolumbijce odsouzeného za žhářský útok v Praze, který byl součástí mnohem širší a nebezpečnější sítě

Šestnáct kostelů, žádná nemocnice. Reportáž časopisu Die Zeit ze zchudlé Trumpovy bašty, které její prezident škrtá sociální dávky

Xifan Yang

Beattyville je jedno z nejchudších bělošských měst v USA. Většina zdejších obyvatel volila Donalda Trumpa. Obrátí se proti němu ve chvíli, kdy jim chce osekat státní podporu?  

Maďarsko a Slovensko jsou daleko. Česko by se za nás postavilo, věří queer lidé

Clara Zanga

Seriál Češi a Češky v nové realitě – 20. díl: Účastníci právě skončeného Prague Pride Festivalu dnes vnímají země Visegrádské čtyřky jako odstrašující příklad přístupu státu k menšinám

Motol půl roku po razii. Jak nový ředitel zachraňuje největší českou nemocnici

Martin Štorkán

Petr Polouček tlačí na stavební firmy, řeší miliardový dluh a testuje propojení s Homolkou

Putin chce mít ruský internet zcela pod kontrolou

 Paul Sonne

Stát představil novou aplikaci pro zasílání zpráv, možná chystá blokování WhatsAppu a Telegramu

Kdy je správné zabít dvě stě tisíc lidí

Jiří Sobota

Od jaderných útoků na Hirošimu a Nagasaki uplynulo osmdesát let a atomoví vědci hlásí, že se znovu nebezpečně přibližujeme globální zkáze

Splněno/Nesplněno

Boj proti dezinformacím vyšuměl doztracena, dezinformace nikoli

Marek Švehla

Seriál Splněno? Nesplněno? – 8. díl: Jak vláda zápasí s „obranou informačního prostoru“

Rozhovor

ANO zaujalo mladé, Spolu je téměř bez šance na výhru a SPD se poučila. Tři výzkumníci analyzují pohyby na politické scéně

František Trojan

Dva měsíce do voleb: co nám říkají průzkumy?

Kultura

Nová Pamela Anderson: Sexsymbol devadesátek zkouší přepsat svůj příběh

Jindřiška Bláhová

Anderson kdysi představovala ideál krásy ženského těla. Teď vyhlásila rebelii proti jeho nerealistickým normám. V záslužném záměru ale něco drhne

Podcast týdne: Co dělali hollywoodští režiséři na stará kolena?

Jindřiška Bláhová

Album týdne: Sofia Kourtesis má ráda Almodóvara a skládá hold LGBT+ lidem

Pavel Turek

Film týdne: Víc než o normalizaci vypráví Duchoň o poločase rozpadu talentu, který toužil po lásce publika 

Jindřiška Bláhová

Literatura

Jak lžou profesionálové

Jan Lukavec

Dvojitá záhada zamčeného pokoje

Hana Ulmanová

Zrod moderního velkoměsta očima vytěsněných Pražanů

Štěpán Sedláček

Jeden den v životě

Král, bláto a gabiony

Martin Zelinka

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper