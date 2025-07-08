0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Najednou jsem měl chuť do života
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kontext7. 8. 20254 minuty

Trump znovu zkouší přehrát Putina a slibuje „velký pokrok“. Zákulisí jejich možné schůzky

Dojde příští týden k velkému zlomu v ruské agresi na Ukrajině?

Ondřej Kundra

Americký prezident Donald Trump už poněkolikáté tento rok veřejně vyhlásil „velký pokrok“ v rozhovorech s Ruskem o ukončení jeho agrese na Ukrajině. A zopakoval to i po středeční schůzce svého zvláštního vyslance Steva Witkoffa, který v Moskvě jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Witkoff do Moskvy přiletěl dva dny před tím, než vyprší Trumpovo poslední ultimátum Putinovi – pokud do tohoto pátku nepřistoupí Moskva na příměří, uvalí prý na země, kam vyváží ropu a zemní plyn, tvrdé sankce.

Takzvané sekundární sankce by měly třetím zemím, jako je Indie, Čína a další, prodražit nákup levné ruské ropy (kvůli novým sankcím by mohla být její cena natolik nevýhodná, že by ji mohly přestat odebírat). Kdyby k tomu došlo, Rusko by přišlo o hlavní příjmy nutné k dalšímu financování války. Čína od něj odebírá 40 procent fosilních paliv, Indie 25 procent. Trumpova administrativa v tuto chvíli zvažuje především sankce proti ruské „stínové flotile“ ropných tankerů, jde o velké nákladní lodě, které z ruských přístavů v Baltském moři vyvážejí pod vlajkou jiných států ropu do celého světa. Tím, že nejsou oficiálně registrované v Rusku, se na ně dosud žádné sankce uvalené přímo na Moskvu nevztahovaly.

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE

Zařazení plavidel stínové flotily na sankční listinu – odhaduje se, že jich je přes tisíc – by znamenalo první případ, kdy USA uvalily sankce namířené proti Moskvě od Trumpova návratu do Bílého domu letos v lednu. Bidenova administrativa přidala na sankční seznam 213 stínových tankerů, Trump v tom však po nástupu do úřadu letos v lednu nepokračoval. Argumentoval, že se chce pokusit s Putinem dohodnout na příměří diplomaticky, čemuž by podle jeho dřívějších slov jakákoli sankční eskalace bránila.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články