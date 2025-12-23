Co nás čeká v Národní galerii: nejméně výstav v historii a možná odvolání generální ředitelky
Takto osekaný program kvůli financím NG v porevoluční době ještě neměla
Výstava s pracovním názvem 230 NGP připravená k 230. narozeninám instituce začne koncem března v jedné ze stálých expozic ve Veletržním paláci. Mezanin stejné budovy bude od března hostit studentskou výstavu Bienále UMPRUM. V květnu zajede vedení galerie do italských Benátek, aby tam otevřelo bienální prezentaci Česka a Slovenska v rámci výpomoci totálně rozložené Slovenské národní galerii. A pak dojde na jediné dva skutečně velké projekty: v říjnu začne ve Valdštejnské jízdárně historická výstava Anna Jagellonská (1503–1547). Královna na prahu nové doby a v listopadu v prvním patře Veletržního paláce přehlídka Proti proudu mapující čtyři generace českého surrealismu.
Takto osekaný výstavní program NGP v porevoluční době ještě neměla. Detailní vysvětlení ohledně jeho škrcení chystá galerie na leden, na otázku Respektu nicméně tisková mluvčí už nyní odpovídá podle očekávání, že důvodem jsou chybějící peníze v rozpočtu. Za oběť tomu mimo jiné padne i jakákoli ambice podporovat současnou českou výtvarnou scénu. Nepočítáme-li tedy zmíněné Benátky a mezinárodní bienále Ve věci umění organizované soukromou iniciativou Tranzit.cz, která si na něj na léto pronajme Velkou dvoranu Veletržního paláce.
V lednu to bude pět let, co do funkce generální ředitelky NGP nastoupila Alicja Knast. Tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek ji jmenoval na dobu neurčitou. Jeho nástupce Martin Baxa čelil několikrát výzvám k jejímu odvolání. Neudělal to a podle zdrojů z ministerstva to bylo z ryze pragmatických důvodů.
