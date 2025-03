Událost týdne: Národní galerii vadily děti, po tlaku veřejnosti už jí prý nevadí

V neděli NGP oznámila, že už budou do ATLASu dospělí od března platit klasické návštěvnické vstupné. Vysvětlila to jednak „finanční úsporou“, protože musí šetřit, kde se dá: souběžně zveřejnila, že ruší pokladnu ve Šternberském paláci a prodlouženou otevírací dobu do 20.00, kterou přitom měla pouhou jednu středu v měsíci. Vstupné do ATLASu mělo ale především „zvýšit komfort pro návštěvníky“, protože podle galerie bylo nutné „snížit hluk“ vydávaný neplatiči. Jinými slovy: když se zavede vstupné, lidé si rozmyslí, jestli raději děti nevezmou někam jinam než do NGP, a v galerii tudíž bude mnohem méně lidí a tím větší klid.