Američan je proti nelegálním přistěhovalcům. Sám je přitom ženatý s ženou, která do USA přišla ilegálně

Do severozápadního Arkansasu začali v osmdesátých letech přicházet imigranti, převážně z Mexika, za prací v rozvíjejícím se drůbežářském průmyslu. Pro mnohé místní to nakonec bylo vítaným vývojem. Imigranti jsou podle nich klíčovou součástí mimořádného ekonomického úspěchu tohoto regionu. Chris Allred, který zde žije celý život, to ale takto nevidí.