Garrigue: Další protiruské sankce - Nový severokyperský prezident - Americké demonstrace
Trumpa obrovské protesty No Kings nezajímají
Dobrý den z Prahy a tak trochu z celých Spojených států.
Miliony lidí se o víkendu přidaly k demonstracím s názvem No Kings (Žádní králové) – protestovaly tak proti politice prezidenta Donalda Trumpa. Toho však masové protesty moc nezajímají, aspoň to tvrdí jeho mluvčí. Více se dozvíte v článku Dominiky Perlínové. Teď ale rychle ke světovému dění:
