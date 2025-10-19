Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V Kolíně vykolejil nákladní vlak s nákladem osobních aut a pražská burza se poprvé v historii dostala nad hranici 2400 bodů. Pokračovaly ruské útoky na civilní a energetické cíle bránící se Ukrajiny. Společně můžeme lidi před tímto terorem ochránit. Jen k tomu nepotřebujeme prázdná slova, ale rozhodné činy – ze strany USA, Evropy, zemí skupiny G7, napsal k tomu na sociálních sítích prezident Volodymyr Zelenskyj spolu s výzvou, aby všichni, kdo mluví o míru, ale zdržují se konkrétních kroků, reagovali na ruské zločiny a krutost. Národní rozpočtová rada oznámila, že české veřejné finance se v posledních dvou letech posunuly k udržitelnosti, a byť zatím stále ještě nejsou dlouhodobě zdravé a stabilní, v mezinárodním srovnání jsme na tom podle rady „velmi slušně“. Historici zveřejnili kompletní znění dopisu, který v roce 1934 nadiktoval svému synu Janovi československý prezident T. G. Masaryk a který desítky let čekal v archivu na své otevření. Se znechucením jsme zjistili, že na výročí pogromu 7. října byly budovy vysokých škol, kterých jsme mnozí z nás absolventi, okupovány propalestinskými extremisty a že akademické obce místo vyjádření piety se zavražděnými židovskými civilisty propagují narativy teroristické organizace, napsaly v otevřeném dopise desítky předních osobností české kultury v reakci na fakt, že studenti mnoha českých vysokých škol se s posvěcením svých pedagogů rozhodli vyvěsit právě na 7. října – tedy na druhé výročí dne, v němž teroristé palestinského hnutí Hamás povraždili v kibucech kolem hranic s Pásmem Gazy na 1200 lidí a dalších 251 osob unesli do Gazy jako rukojmí – z oken svých škol palestinské vlajky. Tak jako se vlajka Ruské federace stala symbolem ruského imperialismu spíše než vlajkou ruských občanů, tak jako se svastika stala symbolem nacismu a ne vlajkou německého národa, stejně tak se palestinská symbolika stala standartou brutálního teroristického režimu Hamásu, antisemitskou standartou, pod kterou jsou dnes uráženi, napadáni, biti a vražděni evropští Židé, připomněli signatáři dopisu význam symbolů vedoucím činitelům českých univerzit a vyzvali je, aby zabránili proměně zdejších uměleckých vysokých škol v hlásné trouby antisemitské propagandy. Tak mě napadlo nakreslit něco důrazného, aby to pochopil, vysvětlil současný kandidát na post ministra zahraničí ve vznikající Babišově vládě Filip Turek (Motoristé sobě) podle policejního protokolu, proč před několika lety strčil svému sousedovi v domě za stěrač automobilu jako varování v dnes už nesrozumitelném sporu papír s nakreslenou šibenicí; odhalení této Turkovy pár let staré sousedské komunikace přišlo dva dny poté, co novináři Deníku N odhalili archiv smazaných Turkových postů ze sociálních sítí, na kterých možný budoucí šéf české diplomacie velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera a navrhuje, aby v případě žhářského útoku na dům obývaný Romy bylo „popálení cikáněte“ bráno za polehčující okolnost. Turek nalezený archiv označil za manipulaci a podvrh a šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka mu vyjádřil „plnou podporu“ s tím, že nástup Turka do Černínského paláce by byl ve srovnání s kvalitou jeho předchůdce Jana Lipavského „vítězstvím ducha nad hmotou“. Ve snaze pozitivně působit na dýchací cesty a zdraví svých obyvatel začala obec Petrovice u Karviné stavět unikátní venkovní inhalatorium se solankovou vodou. Na vrchol jesenického Pradědu se po dvaceti letech vrátila meteorologická stanice.
