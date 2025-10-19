0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kontext19. 10. 20254 minuty

Rukojmí zpět, příměří – a jak dál

Ve zničeném Pásmu Gazy se hnutí Hamás snaží rychle získat ztracenou moc

Tomáš Brolík
,
Marek Švehla

Minulé pondělí Hamás předal posledních dvacet živých rukojmích, které unesl z Izraele do Gazy před více než dvěma roky, do rukou Červeného kříže. Opačným směrem putovalo víc než 1700 Palestinců, držených v izraelských vězeních. Začalo platit dojednané příměří, které americký prezident Donald Trump označuje za „konec války, aspoň pokud jde o mě“.

Skutečný konec války je až na konci Trumpova dvacetibodového plánu, který Izrael a Hamás po velkých diplomatických manévrech podepsaly. Příměří, výměna zajatců a rukojmích a postupné stahování izraelské armády jsou jeho první kroky. Některé další jsou jasné a jiné – třeba faktickou budoucnost Hamásu – je ještě nutné vyjasnit.

Do Gazy začala proudit humanitární pomoc. To i přes rychle vzniklé spory mezi Izraelem a Palestinci o to, kdo porušuje pravidla křehkého příměří. Šlo mimo jiné o vracení těl mrtvých. Ne všechny ostatky, které Hamás odeslal do Izraele, patří rukojmím. Hamás se hájí, že záměna je výsledkem válečného zmatku, Izrael v tom vidí další úskok nebo snahu ještě víc trápit pozůstalé.

Příliš mnoho zbraní

